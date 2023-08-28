Если у вас острое зрение и вы хотите проверить свою наблюдательность, попробуйте справиться с этой уникальной оптической иллюзией.
На картинке изображен деревянный знак посреди тропы в лесу, которая окружена деревьями, а на земле лежит мелкий камень - среди всего этого вам нужно за 5 секунд найти черепаху, которая "притаилась", пишет jagranjosh.com.
Эта головоломка очень непростая. Сосредоточьтесь и попытайтесь найти панцирь и голову животного.
Если вы не успели найти черепаху за указанное время - переживать точно не стоит. Попробуйте напрячься и еще поработать. Если и в таком случае ничего не удается, мы покажем вам, где же именно было животное.
Вот правильный ответ
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Ранее была опубликована очень сложная оптическая иллюзия - на картинке, на которой было изображено очень много разнообразных грибов, нужно за 20 секунд найти скрытую мышь.
Эта оптическая иллюзия действительно очень сложна, чтобы найти животное нужно быть невероятно внимательными.