После прогулки советуют всегда тщательно осматривать своих любимцев.

Во время прогулок на собак ждет множество рисков и опасных ситуаций. Мартин Стивенс, квалифицированный ветеринар с 26-летним стажем, назвал самые главные угрозы.

Как сообщает The Sun, летом одной из самых распространенных проблем являются семена травы, которые могу попасть в лапы, глаза, уши и даже легкие.

Другая опасность - сине-зеленые водоросли в озерах, реках и прудах, а также птицы, которые могут атаковать, чтобы защитить свои гнезда и птенцов. Неочевидной угрозой являются продукты, растения или мертвые животные, которые сгнили. Они могут вызвать у собаки расстройство желудка.

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Ветеринар советует всегда проверять своих собак после того, как выгуляли их. Также надо сразу обращаться к врачу, если возникла какая-то проблема

"Семена травы являются обычным явлением на диких полях, обочинах и лугах по всей Великобритании – и могут даже попасть в легкие собак. Рожь, ячмень и пшеница - самые большие виновники, поэтому будьте особенно осторожны, выгуливая собаку вокруг них. Спаниели - с их большими подушечками лап, свисающими ушами и относительно широкими глазницами — являются одними из наиболее пострадавших, когда речь идет о семенах трав", - подчеркнул Стивенс.

Также угроза есть и со стороны Солнца - животные могут получить тепловой удар, ожоги, обожженные горячими тротуарами лапы и обезвоживание. От ожогов больше всего страдают короткошерстные и белые собаки.

"Много заботиться о собаке летом - это здравый смысл: если вы не можете удобно положить руку на тротуар или искусственную траву во время жары, им также будет слишком жарко", - добавил ветеринар.

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Недавно на камеру попал худший охранник в мире - собака играла с вором. Быстро вору эта игра надоела, поэтому он сел на велосипед, стоимостью около 1300 долларов, и уехал. За все время собака так ни разу и не гавкнула.

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