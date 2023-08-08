В Киевском зоопарке одной из старейших горилл Европы Тони исполнилось 49 лет. Это "почтенный" возраст даже среди приматов.

В Киевском зоопарке почтенную дату празднует одна из старейших горилл Европы Тони. Сегодня ему исполнилось 49 лет.

По человеческим меркам, примату уже примерно 90 лет. Это единственная горилла Украины, подчеркивают работники зоопарка на странице в Facebook.

Там рассказали, что "горилла-дедушка" из-за преклонного возраста имеет свои особенности в уходе и собственную диету. Еще три года назад у Тони появились проблемы с желудочно-кишечным трактом. Тогда он потолстел до 230 кг, из-за чего перешел на менее калорийную пищу. В частности, отказался от вареного мяса и других лакомств.

Видео дня

Также с тех времен в жизни Тони появился спорт. Больше всего именинник любит играть с мячами.

"Из рациона Тони убрали вареное мясо, заменив растительными кормами более низкой калорийности. В вольере установили "Медовый термитник" и "Фруктовый барабан". А еще наш именинник любит упражнения с мячами", - говорится в сообщении.

В настоящее время Тони преимущественно питается злаковыми, медом, различными видами овощей и фруктов, а также употребляет травяные и фруктовые чаи.

Здоровое питание и активность дали результат - поздравление с праздником Тони принимает уже в весе 180 кг: "На свой возраст выглядит великолепно", - подчеркивают в зоопарке.

Также там приглашают всех украинцев лично поздравить Тони с 49-летием с 8 по 13 августа. В эти дни угощение проходит ежедневно, в 10:25.

В Киевском зоопарке гусь неожиданно стал отцом уток

Напомним, в Киевском зоопарке также рассказали об еще одной своей звезде - местном гуся-одиночке. Он неожиданно стал отцом сразу 10 маленьких утят.

Собственно, на одной из прогулок он заметил, что их мама не может справиться с непослушными детьми и взял дело в свои "руки", не сдержав "родительских чувств". Теперь посетителей зоопарка радует неординарное семейство уток, где главенствует гусь.

Вас также могут заинтересовать новости: