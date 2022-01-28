Для львов устроили праздничную охоту.

В Киеве сразу четыре льва отмечают 13-й день рождения с праздничным квестом.

Об этом сообщили в Киевском зоологическом парке.

Самцу Геркулеса и трем самкам - Кристине, Вилии и Даше - исполняется 13 лет. По этому случаю в зоопарке для львов устроили трехдневную охоту за мясными вкусностями.

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Как сообщает ТСН, подарки для животных спрятали в бумажные коробки, мешки и деревянные корзины. Лакомиться звери будут говядиной, индейкой и кроликом.

"Вынюхать, допрыгнуть, достать, отобрать, распаковать и первым полакомиться - это настоящий праздничный квест для нашей четверки", - рассказали в зоопарке.

Напомним, владелец полуторагодовалого Льва Ромы, который в последние месяцы жил прямо во дворе в одном из сел Прикарпатья, согласился отдать дикое животное в специализированный приют.

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