Раньше самостоятельный, да полюбивший гулять наедине гусь, умилился, услышав писк утят. Мама утка не могла с ними справиться, ведь кроме собственных детей, приняла 4 осиротевших утят.

Киевский зоопарк рассказал уникальную историю гуся казарки, который в сезон выведения молодняка (начало лета) усыновил 10 маленьких утят.

Соответствующую историю зооработники опубликовали в Facebook. Говорят, что речь идет о гуся, который раньше любил гулять в одиночестве и неожиданно проявил "родительские чувства", услышав писк маленьких утят.

Речь идет о группе утиных детей, с которыми не могла справиться их мама: утка в этом сезоне вывела 6 птенцов и недавно приняла под крыло еще 4 осиротевших птиц, однако, справиться сразу с 10-ю детенышами - ей оказалось трудно.

"Он бросился помогать озабоченной маме, сгонять маленьких "дебоширов" в кучу. Да так и остался в этой удивительной гусино-утиной семье - в качестве "отца", - говорится в сообщении.

Зоопарк напомнил, что ежегодно принимает у себя новое пополнение диких птиц и животных. На данный момент это место стало убежищем для более чем 200 видов различных животных, каждое из которых имеет свои предпочтения в отношении среды обитания.

Зеленые острова, кусты, водяные бассейны, высокие деревья - лишь перечень локаций, где с комфортом располагаются животные. Некоторых представителей зоопарк показал в подборке фото:

Весной киевский зоопарк принял 19 новых семей

Напомним, что в этот весенний сезон Киевский зоопарк дополнили 19-ю новыми семьями животных со всей Украины.

В частности, к мартышке Симе подселили нового спутника жизни Сила. А серый журавль Сирко встретился с журавлихой Роксоланой для создания потомства.

За более чем год полномасштабной войны столичный зоопарк приютил почти 400 животных, которых спасли от ужаса войны из других регионов Украины.

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