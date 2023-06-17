Киевский зоопарк рассказал уникальную историю гуся казарки, который в сезон выведения молодняка (начало лета) усыновил 10 маленьких утят.
Соответствующую историю зооработники опубликовали в Facebook. Говорят, что речь идет о гуся, который раньше любил гулять в одиночестве и неожиданно проявил "родительские чувства", услышав писк маленьких утят.
Речь идет о группе утиных детей, с которыми не могла справиться их мама: утка в этом сезоне вывела 6 птенцов и недавно приняла под крыло еще 4 осиротевших птиц, однако, справиться сразу с 10-ю детенышами - ей оказалось трудно.
"Он бросился помогать озабоченной маме, сгонять маленьких "дебоширов" в кучу. Да так и остался в этой удивительной гусино-утиной семье - в качестве "отца", - говорится в сообщении.
Зоопарк напомнил, что ежегодно принимает у себя новое пополнение диких птиц и животных. На данный момент это место стало убежищем для более чем 200 видов различных животных, каждое из которых имеет свои предпочтения в отношении среды обитания.
Зеленые острова, кусты, водяные бассейны, высокие деревья - лишь перечень локаций, где с комфортом располагаются животные. Некоторых представителей зоопарк показал в подборке фото:
Весной киевский зоопарк принял 19 новых семей
Напомним, что в этот весенний сезон Киевский зоопарк дополнили 19-ю новыми семьями животных со всей Украины.
В частности, к мартышке Симе подселили нового спутника жизни Сила. А серый журавль Сирко встретился с журавлихой Роксоланой для создания потомства.
За более чем год полномасштабной войны столичный зоопарк приютил почти 400 животных, которых спасли от ужаса войны из других регионов Украины.