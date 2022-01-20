Выезд был заблокирован в течение нескольких часов.

В Киеве водитель легковушки неправильно припарковал свой автомобиль, заблокировав тем самым выезд с парковки.

Безуспешные попытки других водителей выехать с парковки показали на видео, которое появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На Отрадном, 95г водитель KIA несколько часов держал всех остальных водителей за дураков, запарковав проезд на паркинг офисного здания. Вроде и невооруженным глазом видно, что здесь проезд, но, как видим - оказалось, что видно далеко не всем...", - пишет автор публикации.

В комментариях пользователи сети возмутились подобным поступком водителя:

"Можно для начала вызвать копов и пусть эвакуируют";

"А я бы ему все четыре колеса прорезал";

"Оттащить буксиром";

"Он даже не догадывается".

Как сообщал УНИАН, накануне в Киеве "гонщик" попытался выполнить трюк на дороге и поплатился - инцидент попал на видео.

Вас также могут заинтересовать новости: