В четверг, 20 января, в Киеве будет много солнца, а ближе к вечеру ожидаются осадки.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью в столице ожидается до -2°, а днем потеплеет до +2°. Весь день в столице будет небольшая облачность с периодами прояснения.
Ближе к вечеру ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега.
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Ветер ожидается юго-западного направления, а его скорость составит 2,8 - 3,8 м/с.
Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и составит 744 миллиметра ртутного столба утром и 739 - вечером.
Погода в Украине 20 января
Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем 0°, снег.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°, снег.
В Ривне в четверг ожидается пасмурна погода, сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.
В Тернополе 20 января ночью будет -6°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°, снег.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, снег.
В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -5°, днем +4°.
В Виннице завтра будет -4°...+2°, небольшая облачность, снег.
В Житомире в четверг будет ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°.
В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -8°...-2°.
В Одессе 20 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
В Херсоне в четверг ночью -5°, днем +5°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью -5°, днем +4°.
В Запорожье температура ночью -9°, днем +1°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-3°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -3°.
В Днепре температура ночью будет -10°, днем -1°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -10°...+2°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -14°, днем -4°.
В Северодонецке - будет ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -5°.