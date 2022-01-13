Это уже не первое такое "приключение" в "УЗ".

С "Укрзализныцей"произошла очередная странная история. Пассажиры продолжают делиться в сети неприятным опытом железнодорожных странствий.

Пользователь Антон Панчук обнородовал видео в Facebook, поделившись с подписчиками впечатлениями от своей поездки.

Мужчина ехал в одном из пассажирских вагонов и намеревался положить вещи в багажный отсек. Однако место для багажа под полкой оказалось занятым. Неизвестные положили туда уголь.

"Когда хотел положить рюкзак, а там зайцем едет уголь. Укрзализныця, у вас уголь ездит без билетов в пассажирских вагонах!" - пошутил пассажир.

Уголь перевозили без каких-либо мешков, просто в багажном отсеке. На момент съемок самих ископаемых уже почти не было, однако остались характерный мусор с грязью.

Пассажиры уже находили в своих багажных отсеках уголь. Похожая ситуация произошла в конце декабря в одном из поездов. Тогда возмущенной клиентке проводница предложила пакет.

Кроме того, накануне новогодних праздников "УЗ" продала в один из плацкартных вагонов больше билетов, чем в нем мест. Ехать по двое на полке "повезло" детям.

Летом с новым поездом УЗ произошел курьез - его вагоны не были приспособлены к украинским железным дорогам. На станции в Киеве пассажирам пришлось буквально делать шпагат, чтобы перейти с платформы в вагон.

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