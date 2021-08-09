Для первого рейса работники УЗ подали поезд к высокому перрону киевского вокзала, который не подходит для новых вагонов.

Не успели в Украине запустить новый поезд №287 Киев-Одесса, как "Укрзализныця" уже вляпалась в скандал.

Блогер Олег Васильев на своей странице в Facebook опубликовал фото и видео с Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Сегодня ночью из Киева в Одессу отправился первый рейс элитного поезда с душем и мультимедийной системой внутри, который теперь курсирует через день по нечетным числам до конца лета. Этот поезд состоит из "иностранных" вагонов габарита РИЦ, которые на самом деле должны ездить на международных сообщениях.

Однако для первого рейса работники УЗ подали поезд к первому высокому перрону киевского вокзала. Но, как оказывается, вагоны поезда не совсем приспособлены к данному стандарту.

"Немного не угадали с платформой для посадки в поезд №287 Киев-Одесса. Поезд подали к первому перрону. Учитывая меньший габарит кузова вагонов международного сообщения, между перроном и вагоном большой промежуток. Во время посадки не всем пассажирам удобно делать шпагат да еще и с чемоданами. Вероятно, что в Одессе будет такая же история", - написал блогер.

В комментариях украинцы написали, что работники железной дороги действуют, мягко говоря, не профессионально:

"Справедливо. Впрочем, и подниматься с низкой платформы не слишком удобно, но соглашаюсь - менее травмоопасно".

"Не все могут свободно делать "шпагаты"... Не дай бог таскать инвалидную коляску! То и 10 см - проблема!"

"Вот мой сын, который имеет инвалидность, просто бы не попал в вагон. А учитывая вес, никто бы не смог помочь".

"Насколько я помню, с Д1 была та же самая история из-за узкого кузова".

Напомним, поезд по маршруту "Киев - Одесса" называют "элитным" из-за улучшенных условий для пребывания пассажиров во время поездки. Вагоны этого поезда отличаются тем, что в каждом его купе есть рукомойник, также в вагоне установлены пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка.

Места в поезде продаются по принципу спального вагона - два пассажира на купе. Стоимость билета в поезде составляет около 807 гривень.

Поезд будет курсировать по нечетным числам до конца лета. Из Киева он будет отправляться в 00:55, из Одессы - в 13:33. Время в дороге составит 9 часов 38 минут.

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Автор: Виктория Гордиенко