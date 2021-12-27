Проводница предложила пассажирке пакет.

Пассажирка АО "Укрзализныця" обнаружила в отделе для багажа остатки угля. Проводница предложила поместить ее багаж в пакет.

Фотографию опубликовал Игорь Грумидский в группе "Форум железной дороги Украины" в Facebook.

"И такое мы можем! В одном из купе в отделе для чемоданов пассажиров девушка обнаружила остатки угля", - сообщил он.

Мужчина говорит, что пассажирка позвала в купе проводницу. Та объяснила, что так в поезде хранят топливо для отопления вагона. Она предложила женщине пакет для ее багажа.

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