Если в вашем дворе сейчас кто-то гуляет с собакой, почти наверняка, тот песик есть в нашем списке.

В мире существует много разных пород собак. Все они замечательные по-своему, но есть несколько, которые выделяются больше всего. Самые популярные породы собак - это те, которые встречаются в домах по всему миру. Если вы сейчас посмотрите в свое окно, вы даже можете увидеть одну из них, которая счастливо гуляет со своим хозяином.

Итак, какие собаки чаще всего встречаются в домохозяйствах во всем мире? Издание StudyFinds исследовало восемь экспертных источников, чтобы составить список из семи самых популярных собак в мире. Вот эти замечательные собачки:

Французский бульдог. Эти маленькие ребята такие забавные из-за своих маленьких морщинистых морд и выразительных глаз! Обычно маленькие собаки известны своим постоянным тявканьем, но это не так в случае с французским бульдогом. Эксперты говорят, что именно поэтому эта порода является отличным выбором для городских жителей. Лабрадор ретривер . Эти собаки прекрасно ладят и со взрослыми людьми, и с подростками, и с маленькими детьми. Этих милых песиков можно найти в разных цветах. Некоторые из самых распространенных - желтый, шоколадный и черный. Золотистый ретривер . Эта порода от природы очень спокойная. Эксперты называют их воплощением лучших друзей человека, ведь эти собаки отчаянно стремятся угождать людям. Немецкая овчарка является самой популярной породой среди полицейских собак, поскольку она трудолюбивая, преданная и смелая. Они отличные рабочие члены общества. Но и дома они идеальные нежные охранники. Они послушные и охотно работают и защищают. Пудель . Это умные и любящие собаки. Несмотря на несерьезный пушистый вид, эта порода очень спортивная. А еще эти собаки не линяют, однако их шерсть требует определенного ухода. Бульдог . Это крепкие, но также нежные собаки. Несмотря на грозный вид, они преданные и любящие. Бигль . Эти собаки такие милые, что навсегда сохраняют свою щенячью личность и вид. И здесь речь идет не только о внешности. Бигли продолжают оставаться любопытными и игривыми, всегда держа вас начеку. Всему виной их сильное обоняние и любознательность. Говорят, что они являются мастерами вынюхивания контрабанды.

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Как писал УНИАН, даже опытные ветеринары часто боятся иметь дело с определёнными породами собак. Специалисты отмечают, что проблема не в самих собаках, как таковых, а в невежестве их владельцев, которые не уделяют достаточно внимания воспитанию своих любимцев.

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Также мы рассказывали, что по поведению кота, можно понять, насколько сильно он привязан к хозяину. В некоторых случаях можно говорить, что кот считает хозяина своим "папой" или "мамой".

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