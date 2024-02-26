В мире существует много разных пород собак. Все они замечательные по-своему, но есть несколько, которые выделяются больше всего. Самые популярные породы собак - это те, которые встречаются в домах по всему миру. Если вы сейчас посмотрите в свое окно, вы даже можете увидеть одну из них, которая счастливо гуляет со своим хозяином.
Итак, какие собаки чаще всего встречаются в домохозяйствах во всем мире? Издание StudyFinds исследовало восемь экспертных источников, чтобы составить список из семи самых популярных собак в мире. Вот эти замечательные собачки:
- Французский бульдог. Эти маленькие ребята такие забавные из-за своих маленьких морщинистых морд и выразительных глаз! Обычно маленькие собаки известны своим постоянным тявканьем, но это не так в случае с французским бульдогом. Эксперты говорят, что именно поэтому эта порода является отличным выбором для городских жителей.
- Лабрадор ретривер. Эти собаки прекрасно ладят и со взрослыми людьми, и с подростками, и с маленькими детьми. Этих милых песиков можно найти в разных цветах. Некоторые из самых распространенных - желтый, шоколадный и черный.
- Золотистый ретривер. Эта порода от природы очень спокойная. Эксперты называют их воплощением лучших друзей человека, ведь эти собаки отчаянно стремятся угождать людям.
- Немецкая овчарка является самой популярной породой среди полицейских собак, поскольку она трудолюбивая, преданная и смелая. Они отличные рабочие члены общества. Но и дома они идеальные нежные охранники. Они послушные и охотно работают и защищают.
- Пудель. Это умные и любящие собаки. Несмотря на несерьезный пушистый вид, эта порода очень спортивная. А еще эти собаки не линяют, однако их шерсть требует определенного ухода.
- Бульдог. Это крепкие, но также нежные собаки. Несмотря на грозный вид, они преданные и любящие.
- Бигль. Эти собаки такие милые, что навсегда сохраняют свою щенячью личность и вид. И здесь речь идет не только о внешности. Бигли продолжают оставаться любопытными и игривыми, всегда держа вас начеку. Всему виной их сильное обоняние и любознательность. Говорят, что они являются мастерами вынюхивания контрабанды.
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Как писал УНИАН, даже опытные ветеринары часто боятся иметь дело с определёнными породами собак. Специалисты отмечают, что проблема не в самих собаках, как таковых, а в невежестве их владельцев, которые не уделяют достаточно внимания воспитанию своих любимцев.
Также мы рассказывали, что по поведению кота, можно понять, насколько сильно он привязан к хозяину. В некоторых случаях можно говорить, что кот считает хозяина своим "папой" или "мамой".