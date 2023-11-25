Будьте настойчивы и тогда точно сможете справиться с задачей.

Есть люди, наделенные незаурядными умственными способностями, но об этом не знают. Возможно, вы тоже умственный силач - если хотите точно знать, так это или нет, - постарайтесь вовремя справиться с интригующей оптической иллюзией.

Найдите на картинке скворца в винограднике. Человек с незаурядным умом способен разыскать птицу всего за 9 секунд. Будьте чрезвычайно внимательны и не тратьте драгоценное время на рассматривание каждой виноградинки.

Когда будете готовы к поискам - запускайте обратный отсчет времени и быстро ищите скворца.

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Перед вами оптическая иллюзия для сообразительных - не забывайте об этом. Глаза могут подводить вас, поэтому 9 секунд может не хватить, чтобы найти скворца. В случае "прокола" повторите попытку и можете увеличить масштаб картинки.

Будьте уверены - настойчивость является залогом успеха, поэтому не сдавайтесь ни в коем случае, пока не добились желаемого результата.

Сейчас мы покажем, где на картинке спрятана птица.

Такая интересная головоломка для умников уже опубликована

Среди большого количества грибов надо разыскать несъедобный предмет - камень.

Отмечалось, что за 15 секунд спрятанную вещь способны найти только люди с очень высоким IQ - коэффициентом интеллекта. Кроме того, нужно иметь еще одну "суперсилу" - чрезвычайную внимательность.

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