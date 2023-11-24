Когда разберетесь с нюансами задания - включайте секундомер и поскорее ищите спрятанный предмет.

Вы можете быть человеком со сверхмощным интеллектом (иметь высокий IQ - коэффициент интеллекта) и до сих пор не догадываться о своей "суперсиле". Время это исправить - чтобы испытать себя попробуйте справиться с захватывающей оптической иллюзией.

На фото изображено очень много грибов, и среди них нужно найти то, что точно есть нельзя - камень. Разыскать спрятанный предмет за 15 секунд способны лишь люди со сверхмощным интеллектом.

Будьте чрезвычайно внимательны, не забывайте, что перед вами оптическая иллюзия, то есть глаза могут вас обманывать. Если уверены, что готовы выполнять задачу, - включайте секундомер и очень быстро ищите камень.

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Даже самые умные люди не с первого раза находят спрятанный предмет, поэтому не переживайте, если ваша первая попытка также была провальная. Можете увеличить масштаб оптической иллюзии и сделать еще один подход.

Сейчас мы покажем, где на снимке находился камень.

Очень необычная головоломка опубликована ранее

На снимке среди очень большого количества каштанов нужно найти желудь. Задача непростая, поскольку все предметы мокрые и поэтому похожи друг на друга.

С этой головоломкой за 7 секунд способны справиться только люди с уникальной особенностью - безупречным зрением. Кроме того, понадобится изрядная внимательность.

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