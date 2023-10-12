Девушка называет себя классической "дубайской домохозяйкой".

Жена дубайский миллионер Линда Андраде недавно поделилась видео, в котором она рассказала, как именно она любит тратить свои деньги. Цифры впечатляют.

О своих расходах Линда рассказала в TikTok в видео под названием "Сколько я заработала на этой неделе как жена миллионера". Как утверждает женщина, в неделю она потратила 1 411 008 долларов. На недельный шопинг женщина потратила 356 214 долларов.

Затем женщина получила от своего мужа дополнительные 229 141 доллар. Эти деньги она потратила на напитки и ужин вне дома. 7 210 долларов она потратила на элитный шоколад.

Затем ее муж Рики бросил 201 200 долларов на золотые украшения, а также дал ей дополнительные 52 210 долларов на развлечения. Видео заканчивается тем, что женщина сидит на лодке, показывая, что она потратила 216 789 долларов в "случайную среду".

Линда называет себя "настоящей дубайской домохозяйкой". За роскошной жизнью 24-летней девушки следят 796 800 подписчиков в TikTok.

Как сообщал УНИАН, британка, которую завистники окрестили "охотницей за золотом", с радостью демонстрирует свою роскошную жизнь в браке с дубайским миллионером. Девушка рассказала о жестких правилах, которых должна придерживаться в браке.

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