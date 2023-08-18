Британская домохозяйка в соцсетях рассказывает о том, как это – быть в браке с человеком другой культуры.

Британка, которую завистники окрестили "охотницей за золотом", с радостью демонстрирует свою роскошную жизнь замужем за дубайским миллионером.

Женщина познакомилась со своим избранником во время учебы в Дубае, и вот уже три года пара находится в официальном браке, пишет Mirror.

26-летняя Суди Аль Надак из Сассекса познакомилась со своим мужем, 32-летним Джамалом Аль Надаком, бизнесменом, семь лет назад, когда они оба учились в Дубае. Суди не стала скрывать от общественности свою роскошную жизнь, и делилась кадрами своих будней в интернете.

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Суди в курсе, что люди считают ее "золотоискательницей", тем не менее, богатая домохозяйка утверждает, что муж любит ее за отношение к нему. Женщина раскрыла правила отношений с мужем – по ее словам, они оба их соблюдают, и именно это привело к их счастливому браку.

Суди откровенно рассказала о строгих правилах их семейной пары, таких как не дружить ни с кем из противоположного пола, делиться своими паролями и постоянно отслеживать местоположение по GPS.

При этом Суди с удовольствием рассказывает о том, как это – быть в браке с человеком другой культуры.

"Раньше мне всегда задавали так много вопросов о том, каково это - выйти замуж или встречаться с миллионером из другой культуры и религии, поэтому я подумала, что будет проще поговорить об этом в соцсетях", - отмечает она.

Женщина уточнила, что они с мужем всегда включают на гаджетах свое местоположение, когда находятся врозь, чтобы знать, где они.

"У меня нет друзей противоположного пола, я всегда одеваюсь скромно и всегда слежу за тем, чтобы все было идеально, например, мои волосы, ногти и макияж", - добавила она.

Несмотря на то, что не все понимают и поддерживают ее, Суди не прекращает выставлять на показ свои походы по магазинам и путешествия.

"Я получаю много ненависти от людей только потому, что они завидуют или не понимают моих отношений и контента, который я делаю", — поделилась жена миллионера.

А чтобы справиться с негативом, Суди ходит по бутикам. "Я бы солгала, если бы сказала, что это было легко каждый день, потому что я получаю много ужасных комментариев, поэтому я просто хожу в Dior, чтобы чувствовать себя лучше", говорит она.

При этом муж всячески поддерживает супругу и советует ей не обращать внимание на злых людей.

Еще реальные истории об отношениях

Ранее УНИАН сообщал о том, что девушка узнала об измене своего возлюбленного перед совместным путешествием и решила ему отомстить.

Девушка сказала своему парню, что планирует сделать ролик из их совместного путешествия, и на каждом листике бумаги, который будет в кадре, она будет описывать что-то приятное, что он сделал для нее. На самом деле она смонтировала мини-фильм о его неверности.

В частности, в одном кадров она показала фотографию своего парня в Лондоне рядом с листиком, на котором было написано: "После этой поездки я расстаюсь с ним".

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