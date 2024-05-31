Благодаря этому правилу вы сможете есть больше, но при этом сбрасывать вес.

Вопреки распространенному мнению, большое количество еды может помочь в потере веса, но только если вы сосредоточитесь на правильных продуктах. Как пишет SheFinds, такой подход не только поддерживает сбалансированное питание, но и помогает поддерживать дефицит калорий, что делает его эффективной и устойчивой стратегией для сбрасывания килограммов.

Дипломированный диетолог Илана Мулштейн поделилась своим опытом похудения и практическими рекомендациями, которые облегчают ведение здорового образа жизни.

Она сбросила более 45 килограммов и сохранила свой вес, следуя правилу 2:2, которое помогает ей есть больше и при этом худеть.

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Это правило предполагает употребление 2 чашек овощей до 14:00, что обеспечивает насыщенное питательными веществами начало дня, которое способствует сытости, сдерживает голод и укрепляет общее здоровье.

Такие овощи как брокколи, шпинат, болгарский перец, цветная капуста, брюссельская капуста, цуккини, морковь будут отличными вариантами. Эти овощи содержат мало калорий, но много клетчатки, витаминов и минералов. Например, брокколи содержит витамин С и фолат, шпинат богат железом и кальцием, болгарский перец - витаминами А и С, а капуста - питательный источник витаминов А, С и К.

Также эти овощи можно есть в самых разных вариантах - от сырых закусок до жареных гарниров или добавления в супы и салаты. Содержание в них клетчатки способствует насыщению, помогая вам чувствовать себя сытым и довольным, одновременно поддерживая ваши цели по снижению веса.

В то же время, хотя правило 2:2, как и многие другие диетические рекомендации, может быть полезным инструментом в управлении весом, важно понимать, что оно само по себе не является волшебным решением.

Например, человек может старательно следовать правилу 2:2, но при этом не худеть, если он потребляет избыточное количество калорий из других источников, ведет малоподвижный образ жизни или имеет проблемы со здоровьем, влияющие на метаболизм.

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