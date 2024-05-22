Тренеры назвали лучшие упражнения для похудения живота и боков/ esprittoday.com

Когда дело доходит до похудения, то всегда тяжелее всего избавиться от жира на животе. Издание Parade расспросило у тренеров об упражнениях, которые лучше всего работают для сжигания жира на животе и боках.

Так, персональный тренер Дженни Либл отмечает, что крепкий пресс важен для поддержания правильной осанки, снижения риска травм и предотвращения болей в спине. Тренер Никка Саадат отмечает, что  увеличение мышечной массы с помощью силовых тренировок повышает основной обмен веществ, а это означает, что вы будете сжигать больше калорий в состоянии покоя.

Вот три лучших упражнения, которые помогут избавиться от жира на животе, по мнению тренеров. Для начала они советуют выполнять все упражнения минимум дважды в неделю, а затем чаще, пока ваше тело будет чувствовать себя комфортно.

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Поднимание ног

  1. Лягте на спину, вытяните ноги перед собой и положите руки по бокам.
  2. Поднимите ноги прямо вверх. Вдохните и медленно опускайте ноги, пока они не будут почти касаться пола.
  3. Выдохните и поднимите ноги обратно прямо вверх.
  4. Сделайте от 10 до 12 повторов.

Планка

Тренеры рекомендуют выполнять как традиционные планки, так и боковые планки

Традиционная планка

  1. Чтобы выполнить традиционную планку, станьте на носки и предплечья на пол.
  2. Задействуйте пресс и держитесь так долго, как можете.

Боковая планка

  1. Чтобы выполнить боковую планку, лягте на бок, выпрямив ноги перед собой.
  2. Положите предплечье на землю и задействуйте пресс, чтобы оторвать тело от пола.
  3. Задержитесь как можно дольше, а затем повторите с другой стороны.

Жим от груди

Для этого упражнения вам понадобится эластичная лента.

  1. Обмотайте ленту вокруг прочного предмета на уровне груди.
  2. Возьмите свободный конец ленты руками и переплетите пальцы. Встаньте, расставив ноги на расстоянии бедер и слегка согнув колени.
  3. Сожмите лопатки вместе и вытяните руки. Обязательно держите пресс задействованным и не позволяйте телу скручиваться.
  4. Тяните ленту назад к груди. Сделайте 10-12 повторов.

Ранее эксперт по бодибилдингу рассказал о трех низкоинтенсивных упражнениях, которые помогут сжечь жир на животе.

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