Эти породы отлично ладят с детьми и обожают своих хозяев.

Некоторые породы собак более склонны к агрессии, чем другие, поскольку до того, как этих животных одомашнили, им приходилось бороться за все - от еды до территории. Газета The Scotsman представила подборку из 13 спокойных пород, которые редко проявляют агрессию.

1. Лабрадор-ретривер

Одна из причин, по которой лабрадор-ретривер является самой популярной собакой в мире, -это отсутствие агрессии. Это очень добродушная и жизнерадостная порода. Единственное, что угрожает хозяевам лабрадора-ретривера, так это энергичное облизывание лица.

2. Золотистый ретривер

Помимо наслаждения от легкого покусывания своих хозяев во время прорезывания зубов, главные эмоции у этой породы - это проявление любви и преданности.

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3. Ньюфаундленд​

Этого нежного гиганта называют "собакой-нянькой". Эта порода превосходно ладит с маленькими детьми и обладает мягким характером.

4. Японский хин

Эта порода известна своей милой, любящей и ласковой натурой. Маленький японский хин может грозно встречать незнакомцев, заходящих в дом, но на этом любая агрессия, по сути, заканчивается.

5. Кавалер Кинг Чарльз Спаниели

Если хорошо обращаться с этими милыми созданиями, их уровень опасности для людей будет представлять ровно столько же, сколько и мягкая игрушка.

6. Бернский зенненхунд

Эти нежные гиганты обожают детей и являются прекрасными и преданными домашними питомцами.

7. Бигль​

Они часто бывают озорными и шумными, однако агрессивной эту породу точно назвать нельзя.

8. Бульдог​

И английский бульдог, и французский бульдоги, как правило, довольно миролюбивые породы. Они обладают очень мощной челюстью, которую вряд ли будут использовать для чего-то более опасного, чем жевание любимой палочки.

9. Португальская водяная собака

Эта умная порода собак имеет дополнительный бонус к отсутствию агрессии в виде низкого уровня линьки. Таким образом, португальская водяная идельано подходит для людей, страдающих от аллергии.

10. Бассет-хаунд

Для проявления агрессии требуется значительное количество энергии, а эта порода является настолько ленивой, что не захочет прибегать к таким радикальным мерам без особой необходимости.

11. Уиппет

Эта порода является очень энергичной. Жизнерадостные уиппеты любят быстро бегать по парку, после чего у них не останется сил ни на что, кроме как поспать на диване.

12. Ши-тцу

Эти маленькие собаки обладают любящим и нежным характером.

13. Гаванский бишон

Эта порода собак изначально была выведена на Кубе. Они являются абсолютно неагрессивными и обожают своих хозяев.

Собаки-привереды

Ранее УНИАН рассказывал о 10 породах собак, которые крайне переборчивы в еде. Эту проблему можно решить, если последовать рекомендациям экспертов.

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