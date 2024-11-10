Эти породы не подходят для владельцев-новичков или семей с детьми или другими мелкими домашними животными.

Ни одна собака не рождается "плохой", и существует множество факторов, определяющих, может ли собака иметь предрасположенность к агрессивному или непредсказуемому поведению.

Как пишет Paradepets, исследование, проведенное в 2021 году в Университете Хельсинки, показало, что пожилые собаки, как правило, более агрессивны, чем молодые; самцы более агрессивны, чем самки; пугливые собаки и собаки, страдающие от болезненных заболеваний, с большей вероятностью будут нападать; и, как ни странно, маленькие собаки с большей вероятностью будут более злыми, чем собаки среднего или крупного размера.

Тем не менее, многочисленные исследования и статистика показывают, что некоторые породы собак действительно более агрессивны, и не подходят для владельцев-новичков или семей с детьми или другими мелкими домашними животными.

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1. Длинношерстный колли

Согласно все тому же исследованию Хельсинкского университета, длинношерстный колли возглавил их список пород с самой высокой вероятностью агрессивного поведения. Американское общество по тестированию темперамента (ATTS) также указывает, что процент успешной сдачи теста на темперамент для колли составляет 80,79% - это ниже, чем средний общий процент успешной сдачи в 83,4%.

2. Чихуахуа

Чихуахуа имеют широко известную репутацию агрессивной собаки. Они также не слишком хорошо справляются с рейтингами ATTS, набрав всего 68,8% баллов. Из-за своего небольшого размера многие люди считают чихуахуа менее опасными, чем более крупные породы. Однако разгневанный чихуахуа может быть очень агрессивным по отношению к новым людям, домашним животным и детям, которые не уважают его личное пространство.

3. Басенджи

Басенджи — это небольшая порода гончих собак родом из Центральной Африки, где их разводили как охотничьих собак. Они милые и компактные , однако, к сожалению, также имеют репутацию пугливых, энергичных, темпераментных и склонных к агрессивному или непредсказуемому поведению собак. Считается, что они требуют большого ухода и не подходят для владельцев-новичков или семей с другими мелкими домашними животными.

4. Канарский мастиф

Канарские мастифы - это крупные собаки, изначально выведенные для охоты, охраны и кровавого спорта. В 2024 году эта порода заняла 4-е место в списке самых опасных пород собак Canine Journal по статистике укусов собак. Канарские мастифы не рекомендуются для семей с маленькими детьми или домашними животными.

5. Питбули

Изначально питбули были выведены для собачьих боев и часто занимают первое место по статистике укусов собак, а также по количеству смертельных случаев, связанных с укусами собак. В то же время все породы питбулей набрали выше среднего балла в тесте ATTS, так что при правильной дрессировке и социализации с раннего возраста они также могут быть очень милыми, преданными собаками.

6. Немецкая овчарка

Как и питбули, немецкие овчарки также занимают очень высокие позиции в статистике по укусам и смертельным случаям при нападениях собак. Хотя они довольно преданны и умны и могут быть очень полезны в качестве сторожевых и полицейских собак, влаждельцам немецких овчарок следует проявлять осторожность при знакомстве их с детьми или мелкими животными.

7. Ротвейлер

По данным MKP Law Group, ротвейлеры заняли 2-е место из десяти самых смертельных пород собак, как сообщается, на их долю приходится более 10% всех смертельных случаев, связанных с нападениями собак.

8. Хаски

Хаски, как правило, довольно дружелюбны с людьми. Проблема в том, что хаски - чрезвычайно активные собаки, склонные к тревожности и имеющие высокий охотничий инстинкт. Без надлежащей дрессировки с раннего возраста и большого количества упражнений они могут стать скучающими, беспокойными и темпераментными, что может проявляться в виде агрессии.

9. Чау-чау

Чау-чау изначально были выведены как сторожевые и охотничьи собаки, согласно PetPlan. Они не "злые" собаки, но они сильны для своего размера и, как правило, отчуждены, упрямы и очень осторожны с незнакомцами. Это может привести к враждебности или агрессии по отношению к новым людям, поэтому ранняя социализация крайне важна для их развития.

10. Мини-пудель

Исследование Хельсинкского университета поставило миниатюрных пуделей на второе место по агрессивности среди собак, сразу после длинношерстных колли. По данным юридической фирмы Dietrich Law Firm, они часто страдают от "синдрома маленькой собаки" (предрасположенность к тревожности, неуверенности и агрессии).

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