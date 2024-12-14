Есть породы, которые едят очень мало или даже отказываются от еды.

Если вы планируете завести собаку, вам придется выбирать из огромного множества пород, отличающихся друг от друга не только по физическим особенностям, но и по характеру. Также следует учитывать, что некоторые собаки не так просты, как другие, когда дело касается еды. Некоторые породы едят практически все, тогда как другие породы имеют тенденцию есть очень мало или даже отказываться от еды.

Портал Scotsman составил список из 10 пород собак, которые являются самыми привередливыми в еде.

1. Французский бульдог. Привередливые в еде французы — не новость, и вам может быть сложно найти подходящую схему питания. Некоторые рекомендуемые тактики включают кормление в прохладной комнате, добавление куриного бульона или кормление с руки.

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2. Мальтийская болонка. Проблема с мальтийскими болонками заключается в том, что им может надоесть одна и та же еда. Если они не опустошают свою миску, попробуйте что-то с другим вкусом или текстурой. Некоторые владельцы рекомендовали попробовать детское питание, если ничего другого не работает.

3. Грейхаунд. Эта порода любит постоянство и любые изменения в рационе могут привести к отказу от еды. Отворачивание носа от еды, которую они обычно съедают, также может быть признаком стресса.

4. Бишон фризе. Подобно мальтийской болонке, бишон фризе любит разнообразную еду, но тот факт, что они склонны к аллергии, означает, что следует проявлять осторожность. Новым владельцам собак следует помнить, что если питомец время от времени отказывается от еды, то беспокоиться не о чем, если только он не испытывает дискомфорта, который мешает ему есть.

5. Пудель. Это еще одна порода, для которой постоянство имеет решающее значение. Также важно не переусердствовать с лакомствами

6. Кокер-спаниель. Если ваш кокер-спаниель не ест, предложите ему немного измельченной куриной грудки с рисом. Если это сработает, то начните смешивать корм для собак с курицей, чтобы постепенно приучать собаку к пище, которая будет поддерживать ее силу и здоровье.

7. Бостонский терьер. Сложность с бостонским терьером заключается в том, чтобы найти подходящую еду, которая им понравится. Как только вы это поймете, у вас не должно возникнуть проблем с их едой.

8. Такса. Даже самые большие поклонники такс признают, что они могут быть довольно упрямыми. Это, безусловно, касается еды — их проверенное и любимое блюдо в один прекрасный день может быть отвергнуто без всякой причины. Главное — быть твердым и не поддаваться на угощения, чтобы соблазнить их вернуться к ужину.

9. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. С этой породой дело обстоит так: либо они сожрут всю еду, которая попадется им под руку, либо откажутся есть. Чтобы выработать у этой породы устоявшийся режим, важно установить время приема пищи и строго контролировать порции.

10. Пекинес. Мало пород, которые так же любят лакомства, как пекинесы. Их поиски могут привести к тому, что они начнут шантажировать вас своим поведением — так что если они думают, что пропуск здорового приема пищи приведет к угощениям от обеспокоенного владельца, то именно так они и поступят.

Ранее УНИАН рассказывал о самых древних породах собак, которые сохранили свои особенности на протяжении тысячелетий.

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