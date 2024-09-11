Стоит сразу признавать свою ошибку, тогда можно избежать ссоры, отметили эксперты.

Некоторые люди хотят знать, как правильно жить в этом мире и общаться с родными, близкими и коллегами или руководством, чтобы во время взаимодействия не ранить кого-то и добиться понимания.

Есть четыре фразы, которые могут спасти любые отношения, пишет YourTango. По сведениям издания, спасительные фразы основываются на эмпатии. Первая фраза такая - "не хотите ли вы…". Эксперты отмечают, что не нужно ставить себя боссом дома, командуя членами семьи, - если нужно сделать какие-либо дела, стоит именно таким образом о них спросить, чтобы получить желаемый результат.

Правила общения на работе и дома - что говорить, чтобы не раздуть конфликт:

"Я понимаю, почему вы так себя чувствуете...". Когда кто-то злится, а вы предлагаете ему сочувствие, то заметите, что гнев в словах и тоне слушателя уменьшается по мере того, как вы используете сочувственные слова в спокойном, эмоционально нейтральном тоне. Такой эффект от эмпатии описан в Australian Journal of Psychotherapy;

"Простите, вы правы...". Если вы совершили ошибку, а это нормально, поскольку все ошибаются, то лучше ее признать и устранить проблему, чем отрицать своей "прокол" и ссорится из-за этого.

Еще одна спасительная фраза для отношений - "я понял...". Благодаря таким словам вы можете не позволить конфликту разгореться.

Видео дня

Интересные новости об отношениях - что сообщалось

Ранее УНИАН узнал, как распознать уверенную в себе женщину. Такие женщины, по сведениям экспертов, в частности, ставят на первое место заботу о себе, могут радоваться успехам других представительниц своего пола, а также способны устанавливать здоровые границы во время общения.

Вас также могут заинтересовать новости: