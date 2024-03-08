Стоит знать, что никогда не поздно меняться.

Многих в молодом возрасте интересует, как дожить до 100, но далеко не все задумываются над тем, какие жизненные уроки нужно усвоить здесь и сейчас, чтобы проживать свою жизнь качественно.

Есть 7 очень важных жизненных правил от психологов, которые 95% людей начинают понимать слишком поздно, пишет HackSpirit. Самый важный урок - любовь к себе не является формой эгоизма. Психологи утверждают, что это необходимый элемент здоровых взаимоотношений, поскольку, если любить себя, потом будет чем делиться с другими. Ученые утверждают, что нужно научиться относиться к себе с состраданием.

Еще одно важное правило - неудачи не являются трагедией, а наоборот, по мнению экспертов, позволяют расти.

Видео дня

Другие важные правила жизни, которые важно знать:

никогда не поздно меняться;

нужно жить сейчас, а не "зависать" в прошлом или будущем;

необходимо прощать - ученые полагают, что прощение способно улучшить психическое и физическое здоровье;

отказывать кому-то - это нормально.

Еще одно "золотое" правило звучит так - не на все стоит реагировать, иногда лучше всего просто промолчать.

Уже раскрыты утренние привычки успешных людей - что известно

Эксперты писали, что успешные люди в утренние часы отдают предпочтение некоторым достаточно необычным занятиям, в частности, они занимаются самоанализом.

Кроме того, такие люди отказываются от гаджетов, благодарят за то, что у них есть, и строят планы на будущий день.

Вас также могут заинтересовать новости: