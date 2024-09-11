Женщины, которые уверены в себе, могут установить здоровые границы, отметили эксперты.

Люди пытаются понять, с кем не стоит общаться, и среди таких людей, вряд ли окажутся женщины, которые уверены в себе. Уверенные в себе женщины обычно показывают 6 типов поведения.

Первый тип - они не пытаются скрыть свои уникальные качества, принимают свою индивидуальность и не бояться проявляться - показывать свои чувства, высказывать идеи и мысли, независимо от того, как другие могут их воспринять, пишет HackSpirit, ссылаясь на слова эксперта по отношениям.

Второй тип поведения - они не боятся неудач. "В то время, как общество часто рассматривает неудачу как нечто негативное, эти женщины видят в ней возможность для роста. Они используют свои неудачи как топливо для обучения и совершенствования, а не позволяют им обескураживать их", - отмечается в материале.

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Эксперт подчеркнул, что уверенные в себе женщины не уклоняются от неудач из-за страха потерпеть неудачу, они принимают неизвестность и выходят из зоны комфорта. Неудачу они рассматривают как шанс, чтобы стать лучше и узнать что-то новое.

Другие признаки уверенной женщины:

способны установить здоровые границы. Такие женщины могут отказать, когда просьба не соответствует их интересам, они ценят свою энергию, время, эмоции и знают, как их защитить;

могут радоваться успехам других женщин. Понимают, что их собственный успех не становится меньше из-за того, что кто-то другой тоже стал триумфатором;

на первое место ставят заботу о себе, поскольку понимают, что для достижения результатов нужно быть в хорошей форме.

Еще такие женщины в каждой ситуации видят потенциал для того, чтобы обучаться и становиться лучше.

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Ранее УНИАН писал, как понять, что вы нравитесь женщине, но она стесняется проявлять свои чувства. По сведениям экспертов, в частности, заинтересованная в вас женщина будет копировать ваш язык тела и ваши действия, будет начинать с вами беседу и попытается находиться где-то рядом.

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