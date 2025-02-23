По словам биолога, подушечки на кошачьих лапках появились около 50 млн лет назад.

Люди любят котиков по многим причинам: от маленьких носиков до пушистых хвостиков. Однако многим хозяевам котов нравятся подушечки на лапках. Эти маленькие подушечки, которые напоминают фасоль, можно встретить в милых видео с котиками. Более того, в сети можно найти даже форумы, которые посвящены такой особенности этих животных. Однако многие спрашивают, почему коты имеют такие подушечки на своих лапках, на это ответили в издании Live Science.

"Вопрос, в некотором смысле, заключается не в том, почему у котов есть подушечки на пальцах", - отметил биолог-эволюционист Джонатан Лосос для Live Science.

Он отметил, что большинство представителей таксономического порядка Carnivora, в который входят коты, собаки, волки, медведи, еноты и выдры, также имеют подушечки на лапах в той или иной форме.

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По словам Лососа, подушечки на лапах, скорее всего, появились около 50 млн лет назад, когда впервые появились плотоядные.

"Это древний признак, и я подозреваю, что в основном все они имеют его с одной и той же целью", - объяснил эксперт.

Биолог отметил, что подушечки на лапах выполняют несколько важных функций у животных. Во-первых, они помогают им бегать, прыгать и мягко приземляться. Лолос говорит, что они также действуют как своеобразный амортизатор. Таким образом эта особенность может быть одной из причин, почему кошки могут падать с большой высоты, не получая серьезных травм.

"Внутренняя часть подушечек кошачьих лап состоит из жировой ткани, связанной с коллагеном, что придает им упругость и помогает поглощать ударные волны. Одно из исследований, которое изучало структуру подушечек лап домашних кошек, показало, что они становятся более жесткими, когда сжимаются, что помогает смягчить приземление. Исследователи также заметили, что на клеточном уровне подушечки лап заполнены эллипсообразными жировыми карманами, которые поглощают энергию и предотвращают нестабильность во время приземления кота", - пояснили в материале.

По словам исследователей, кошачьи подушечки настолько хорошо смягчают падения, что некоторые ученые изучали их для создания лучшей обуви для десантников. В частности они имитировали наполненную жиром структуру подушечек лап для 3D-печати подошвы обуви, что помогло смягчить падение с высоты.

"Без подушечек на лапах коты, собаки и другие представители хищных животных скользили бы на своих пушистых лапах. И так же, как и человеческие пальцы, подушечки лап являются сверхчувствительными", - отметили в издании.

В частности сертифицированный консультант по поведению животных Эми Шоджай отметила, что коты обнаруживают небольшие перепады температуры благодаря подушечкам пальцев, поэтому эта область очень чувствительна к различным текстурам.

"Вы можете заметить влажные отпечатки лап, когда ваш кот испытывает чрезмерный стресс. Этот пот на подушечках лап может помочь немного регулировать температуру тела, но коты в основном полагаются на облизывание, чтобы оставаться прохладными", - объяснила Шоджай.

Другие интересные факты о котах

Ранее кинолог рассказала, как отучить кота лазить по столу. В частности она советует заблокировать доступ к кухне, держать стол в чистоте, чтобы он был неинтересен для животного, а также уменьшить уровень стресса для кота.

Кроме того, исследователи назвали способ, который поможет найти общий язык с котами. По их словам, чтобы быть ближе к животным, нужно больше улыбаться им, однако не по-человечески, а по-кошачьи.

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