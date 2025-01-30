По словам ветеринара, за время пандемии коронавируса коты стали более привязанными к своим хозяевам.

Обычно коты, по сравнению с собаками, не склонны сочувствовать человеку или очень привязываться к нему. Это связано с тем, что собаки стали социальными друзьями для людей еще задолго до котов, поэтому они понимают, когда нам становится грустно и какое у нас настроение. Однако многие люди интересуются, могут ли и коты понимать, когда их хозяева в плохом настроении, пишет Daily Paws.

По словам ученого по поведению животных в Purina Раген Макгоуэн, дополнительное время общения во время пандемии, скорее всего, повлияло на отношения между людьми и котами больше, чем можно себе представить.

"Коты стали более привязанными к своим домашним родителям и, возможно, лучше понимают грусть человека", - считает она.

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Могут ли коты чувствовать грусть?

Также невозможно точно сказать, что коты думают или чувствуют, однако люди знают, что эти животные являются любознательными. Поэтому, по словам Макгоуэн, есть несколько способов, как кошки могут понимать эмоциональное состояние человека.

Ароматы

Ученый рассказала, что коты могут использовать аромат человека, чтобы понять, кто это именно. Однако неизвестно, выделяет ли человек ароматы, которые могут свидетельствовать о грусти, и могут ли кошки чувствовать их.

Визуальные подсказки

"Хотя кошки прекрасно распознают другие объекты, исследования показывают, что им трудно распознавать человеческие лица", - объяснила Макгоуэн.

В то же время есть визуальный сигнал, на который коты легко реагируют. В частности ученые считают, что он играет важную роль в общении человека и кота.

"Коты чувствительны к взгляду - куда смотрят наши глаза. И они используют это, чтобы оценить наше настроение или намерения", - отметила Макгоуэн.

Также ученый советует добавить к взгляду медленное моргание, благодаря чему вы увидите, что кот понимает вас.

Слуховые подсказки

Если вы когда-нибудь разговаривали со своим котом через вебкамеру или по телефону, то знаете, что эти животные реагируют на голос человека.

"Коты могут различать эмоциональное состояние человека по тону голоса, а также по тому, издает ли человек "грустные" или "веселые" звуки", - подчеркнула специалист.

В конце концов точно неизвестно, понимают ли коты, когда людям грустно, однако есть доказательства того, что эти животные утешают расстроенных людей.

"Когда родители домашних животных в депрессии, коты чаще трутся о них. Вполне вероятно, что ваш кот реагирует на ваше эмоциональное состояние, пытаясь успокоить вас или привлечь ваше внимание", - добавила Макгоуэн.

Другие интересности о котах

Также ветеринар объяснила, почему коты бьют друг друга. По ее словам, таким образом они могут приглашать к игре, проявлять охотничий инстинкт или же показывать свою агрессию к другим котам.

Кроме того, ветеринары ответили, влияет ли полнолуние на котов. Они считают, что полнолуние отвечает за проблемы, которые появляются у животных, ведь в это время обращений к врачам становится больше.

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