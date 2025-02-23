По словам эксперта, склонность котов лазить по высоким местам заложена в их ДНК.

Если у вас есть кот, то, скорее всего, вы замечаете, когда ваш домашний любимец прыгает со стола сразу после того, как вы заходите на кухню. Обычно коты это делают, когда хотят полакомиться чем-то вкусненьким, которое вы оставили на столе. Поэтому сертифицированный кинолог, консультант по поведению и бывший ветеринарный ассистент Адриенн Фарричелли рассказала для ParadePets, что делать, чтобы коты не залезали на стол.

Почему коты так любят запрыгивать на стол?

По словам эксперта, коты это делают, ведь увлекаются высотой. Склонность котов к поиску высоких мест заложена в их ДНК.

"Лазание - это видовое поведение, а это значит, что это просто часть кошачьей жизни. Интересно то, что коты находятся в середине пищевой цепи. Они ищут вертикальные пространства, чтобы заметить животное-добычу, а также используют их как точку наблюдения, чтобы защитить себя от того, чтобы стать ужином", - объяснила Фарричелли.

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Кинолог отметила, что в природе коты лазили по деревьям, однако с тех пор, как их одомашнили люди и начали содержать дома, столешница или подоконник стали для них, как ветки деревьев.

Также эксперт подчеркнула, что коты залезают на стол, ведь боятся что-то пропустить. Часто их может заинтересовать на нем хрупкая бумага или стойкий аромат ужина.

Кроме того, по словам кинолога, коты могут залезать на стол по таким причинам:

наличие воды;

окно с видом;

способ привлечь внимание;

развлечения;

передышка от стресса.

Что делать, чтобы кот не прыгал на стол?

Заблокируйте доступ

Фарричелли советует закрывать дверь на кухню, если вы не хотите, чтобы ваш кот лазил по столу. Такой способ является самым простым, чтобы удержать животное от доступа к этому месту.

Сделайте стол скучным для кота

Эксперт рекомендует убрать со стола все, что может привлечь домашнего любимца. В то же время если вашего кота привлекает вода, которая течет из раковины, не включайте ее перед ним.

"Если есть окно, закройте жалюзи или нанесите слой защитной оконной пленки, чтобы заблокировать доступ к зрительным раздражителям. Уберите все комнатные растения, которые могут привлекать кота", - добавила кинолог.

Держите стол в чистоте

По словам эксперта, для того, чтобы кот не лазил по столу, держите его чистым от пищи. В частности убирайте грязную посуду из раковины и протирайте ее, чтобы не было крошек и неприятных запахов.

Уменьшите стресс для животного

Кот может выпрыгивать на стол, чтобы убежать от других домашних животных или детей, поэтому стоит обеспечить ему тихое место, где он сможет быть сам подальше от этого шума и суеты, советует Фарричелли.

Попробуйте дрессировать кота

Обычно люди думают, что коты не поддаются дрессировке, однако не так. Коты являются умными и любознательными существами, которые могут изучать трюки и решать сложные задачи.

"Обучение с помощью кликера может быть особенно интересным и эффективным, поскольку оно использует естественное кошачье любопытство. Например, вы можете использовать кликер и палочку-мишень, чтобы отвлечь кота от менее желаемых мест, таких как столы или столешницы", - подытожила эксперт.

Другие интересности о котах

Ранее ветеринарный токсиколог ответила, можно ли котам есть йогурт. По ее словам, несмотря на то, что коты могут есть йогурт, он не является для них идеальным лакомством.

Также исследователи рассказали, как найти общий язык с котами. Они отмечают, что для этого нужно больше улыбаться, однако не по-человечески, а по-кошачьи, сузив глаза и медленно моргая.

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