Исследование показало простой способ общения с котами.

Многие считают, что коты являются неприветливыми и капризными животными, однако, если вы не можете объясниться со своим домашним любимцем, то это означает, что вы еще не научились разговаривать с ним на его языке, пишет science alert.

В частности исследования 2020 года показали, что это не так сложно, ведь нужно просто больше улыбаться им. Однако это надо делать не по-человечески, а по-кошачьи, сузив глаза и медленно моргая.

Таким образом наблюдая за кошачье-человеческим взаимодействием, ученые подтвердили, что это выражение заставляет котов приближаться к человеку и быть более благоприятными к нему.

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"Для меня, как для человека, который изучал поведение животных и является владельцем кота, очень приятно иметь возможность показать, что коты и люди могут общаться таким образом. Это то, о чем многие владельцы котов уже подозревали, поэтому очень приятно, что мы нашли этому доказательства", - отметила психолог из Университета Сассекса Карен МакКомб.

Если вы были рядом с котами, то, скорее всего, видели их выражение лица с "частично закрытыми глазами", которое сопровождается медленным морганием. Это напоминает то, как сужаются глаза человека во время улыбки. Такое выражение объясняется как разновидность кошачьей улыбки.

"Это исследование является первым экспериментальным исследованием роли медленного моргания в общении кошек и людей. И это то, что вы можете попробовать на собственном коте дома или на котах, которых встретите на улице. Это отличный способ укрепить связь, которую вы имеете с котами. Попробуйте сузить глаза, как в расслабленной улыбке, а затем закрыть их на несколько секунд. Вы увидите, что они реагируют так же, и вы сможете начать своеобразный разговор", - подчеркнула МакКомб.

Также считалось, что собаки могут быть более приветливыми, чем коты, однако исследования показывают, что котики гораздо лучше понимают своих сожителей-людей, поэтому их неправильно сравнивать с собаками.

"Например, коты отвечают тем же, что и люди, которые восприимчивы к ним - так что если вы считаете, что коты ведут себя нелюдимо, это может быть проблемой у вас, а не у котенка. Так же кошки повторяют черты характера людей, с которыми они живут - это может быть связано с тем, почему коты, кажется, подхватывают, когда их хозяева грустят. Они также могут узнавать свои имена (хотя часто предпочитают их игнорировать). И их связи с людьми удивительно глубокие", - заверили в материале.

Поэтому если вы научитесь улучшать отношения с котами, то сможете улучшить их эмоциональное здоровье не только в домашней среде, но и в различных стрессовых ситуациях.

"Понимание положительных способов взаимодействия кошек и людей может способствовать лучшему пониманию котов обществом, улучшить их благосостояние и рассказать нам больше о социально-когнитивных способностях этого малоизученного вида", - отметил психолог Тасмин Хамфри из Университета Сассекса.

Другие интересные факты о котах

Ранее ветеринарный токсиколог ответила, можно ли котам есть йогурт. По ее словам, несмотря на то, что коты могут есть йогурт, он не является для них идеальным лакомством.

Также эксперт объяснила, почему кот любит лежать на груди своего хозяина. Она отметила, что таким образом животные ищут тепла, любви и чувства безопасности.

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