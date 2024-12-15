Удивительный окрас кошачьих связан с генетическими мутациями.

Леопарды, гепарды, египетские маусы - разнообразные кошачьи имеют потрясающие пятна. Так, тигры, имеют полосы, а вот львы не имеют узоров на шерсти. Как именно кошачьи получают свою окраску - у экспертов узнавало Live Science.

Ученые не имеют полного ответа на этот вопрос, но они нашли много подсказок.

"Мы не знаем, почему у некоторых кошек есть пятна, а у некоторых - полосы", - сказал доктор Грег Барш, почетный профессор генетики и педиатрии Стэнфордского университета. При этом, по его словам, исследователи идентифицировали два гена, которые влияют на размер и форму пятен, а также полос у домашних кошек и диких кошачьих.

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Так, домашние коты с одной или двумя нормальными копиями гена под названием Taqpep имеют полосы, а вот коты с мутациями в обеих копиях этого гена (одна от матери, а другая от отца) имеют шерсть с пятнами.

Эти мутации Taqpep дают начало моделям классических полосатых кошек, рассказала Лесли Лайонс, кошачий генетик из колледжа ветеринарной медицины Университета Миссури. Мутации Taqpep также могут изменять пятна - по крайней мере у гепардов, которые известны тем, что имеют черные пятна на желтовато-коричневом фоне.

Хотя пятнистые домашние кошки, очевидно, не полосатые, они, похоже, имеют нормальную версию Taqpep, говорит Эдуардо Эйзирик, профессор генетики в Папском католическом университете Рио-Гранди-ду-Сул в Порту-Алегри, Бразилия.

Эйзирик и его коллеги пришли к выводу, что пятнистый кот имел нормальный ген Taqpep, поскольку некоторые его потомки имели полосы. Команда также предположила, что один или несколько других генов у пятнистого кота разбивают полосы, которые обычно вызывает Taqpep, и превращают их в пятна.

По словам Барша, еще один ген, который, кажется, влияет на пятнистость, - Dkk4. Абиссинская порода домашних кошек имеет одну или две мутировавшие копии гена Dkk4. Его шерсть, на первый взгляд, кажется сплошно-коричневой.

Сервалы - это дикие кошачьи с большими пятнами, и они имеют две нормальные копии Dkk4. Поэтому, если вы скрещиваете абиссинского кота с сервалом, некоторые потомки наследуют одну нормальную копию и одну мутантную копию Dkk4, объяснил Барш. Эти потомки имеют пятна, которые больше и реже, чем перцовые пятна на абиссинских родителях, но меньше и многочисленнее, чем у сервалов:

"Это очень яркий пример того, как ген может влиять на количество и размер пятен на животном".

Хотя мутации в Taqpep и Dkk4 могут изменять пятна и полосы, эти гены сами по себе не контролируют наличие пятен или полос у кошек. Тигр с нормальным геном Taqpep имеет полосы, тогда как гепард с нормальным геном Taqpep имеет пятна, говорит Барш. Хотя мутации в Taqpep могут сделать пятна гепарда яркими, пятна не превращаются в полосы.

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