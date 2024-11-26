Первый год жизни кошки равен примерно 15 человеческим годам.

Кошки живут меньше человека, а значит и стареют быстрее. Так сколько же лет вашему коту в перерасчете на человеческий возраст?

Как пересчитать кошачьи годы в человеческие

Как пишет The Dodo, для того чтобы пересчитать кошачьи годы в человеческие, Американская ассоциация больниц для животных, Международная ассоциация по уходу за кошками и Американская ассоциация практикующих врачей-фелинологов разработали возрастные рекомендации.

Как посчитать, сколько лет кошке в человеческих годах:

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Первый год жизни кошки равен примерно 15 человеческим годам.

Второй год жизни кошки равен дополнительным девяти годам.

После второго года жизни кошки каждый дополнительный год равен примерно четырем человеческим годам.

Сколько живут кошки?

Как пишет издание, средняя продолжительность жизни кошек составляет около 10-15 лет. Некоторые кошки могут даже дожить до 20 лет, а это практически 96 лет по человеческим меркам.

Самой старой изветной кошкой была Крим Пафф - она прожила 38 лет! Это около 168 лет по-нашему.

Так что обязательно хорошо заботьтесь о своем питомце, чтобы он прожил долгую и счастливую жизнь рядом с любимым человеком.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему кошки спят на подушке.

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