Кошки живут меньше человека, а значит и стареют быстрее. Так сколько же лет вашему коту в перерасчете на человеческий возраст?
Как пересчитать кошачьи годы в человеческие
Как пишет The Dodo, для того чтобы пересчитать кошачьи годы в человеческие, Американская ассоциация больниц для животных, Международная ассоциация по уходу за кошками и Американская ассоциация практикующих врачей-фелинологов разработали возрастные рекомендации.
Как посчитать, сколько лет кошке в человеческих годах:
- Первый год жизни кошки равен примерно 15 человеческим годам.
- Второй год жизни кошки равен дополнительным девяти годам.
- После второго года жизни кошки каждый дополнительный год равен примерно четырем человеческим годам.
Сколько живут кошки?
Как пишет издание, средняя продолжительность жизни кошек составляет около 10-15 лет. Некоторые кошки могут даже дожить до 20 лет, а это практически 96 лет по человеческим меркам.
Самой старой изветной кошкой была Крим Пафф - она прожила 38 лет! Это около 168 лет по-нашему.
Так что обязательно хорошо заботьтесь о своем питомце, чтобы он прожил долгую и счастливую жизнь рядом с любимым человеком.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему кошки спят на подушке.