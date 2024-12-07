Хотя коты не настолько податливы к дрессировке, как собаки, вы все равно можете обучить их.

После того, как вы завели кота, для него не займет много времени, чтобы освоиться как дома и взять ситуацию под собственный контроль. Хотя некоторые из капризов пушистика иногда могут раздражать вас, это также признак того, что вы сделали все, чтобы ваш кот чувствовал себя комфортно на новом месте, пишет Daily Paws.

Отмечается, что хотя коты не такие сговорчивые к дрессировке, как собаки, вы все равно можете научить их многим трюкам - в частности, умственная стимуляция и связь могут помочь обуздать нежелательное поведение.

Издание приводит пять признаков того, что ваш кот претендует на роль хозяина вашего дома.

Видео дня

Он не просит еду - он просто берет ее

От этого домашнего любимца вы не получите умоляющих взглядов. Когда ваш кот освоится, он просто прогуляется и попытается взять все, что вы едите. И нет, ему не нужно ваше разрешение. Лучший способ действий - держать одну руку свободной, чтобы игриво оттолкнуть маленького хищника с кухонного стола.

Гостиная стала тренажерным залом

То, что когда-то было комнатой, наполненной вашим тщательно выбранным декором, теперь является идеальной площадкой для вашей домашней пантеры. Кошачьи деревья и царапки теперь занимают углы, а ваш диван застелен чехлом.

Он использует свой лоток, пока вы его убираете

Когда есть дела, ничто не может помешать вашему котенку. Даже если вы сейчас исчерпываете кошачий лоток, он может решить оставить вам дополнительный подарок до того, как вы закончите. Считайте это комплиментом: некоторые коты уважают свою территорию, когда дело касается их туалета.

Вы спите с обнаженными ногами

Хотя охотничьи лапки больше свойственны котятам, вы обнаружили, что лучше спите, если ночью спрятаться, не высовывая ноги. Таким образом ваш кот не испытывает соблазна броситься на них посреди ночи, прерывая ваш сон.

Кошачья мята на автодоставке

Вы не хотите рисковать расстроить его королевское высочество, забыв включить его любимые блюда в свой список покупок, включая кошачью мяту. Кроме того, это 21 век; автоматические отправки - это благо! И давайте посмотрим правде в глаза: игрушки из кошачьей мяты так очаровательны.

Другие новости о котах

Ранее УНИАН сообщал, как спасти рождественскую елку от котов. Наши пушистики всегда неровно дышат к новогодней елке, поэтому нужно сделать все, чтобы не произошло катастрофы.

Также мы писали, мерзнут ли коты. Существует несколько факторов, которые влияют на то, как сильно коты могут чувствовать холод. В частности, это касается типа шерсти и общего состояния здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: