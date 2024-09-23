Есть ситуация в которой девушке можно самой назначить новую встречу, поделилась эксперт.

Есть признаки счастливого человека, а существуют и маркеры, по которым с самого начала знакомства женщина может понять, что она действительно нравится парню/мужчине.

Перый маркер - знакомый показывает, что находится в предвкушении вашего свидания, говорится в статье эксперта по знакомствам и отношениям Лори Пинкертон на Your Tango. По словам автора, если мужчина или парень говорит женщине что-то вроде "я хотел увидеть тебя с тех пор, как мы впервые заговорили", то это может свидетельствовать о его заинтересованности развивать отношения.

Эксперт добавила, что, согласно исследованию Американской психологической ассоциации (APA), хорошим признаком может быть его "непрошеное волнение".

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Как понять, что вы нравитесь мужчине/парню - другие признаки:

в Гарвардской медицинской школе выяснили, что один из маркеров того, вы интересны человеку таков - во время свидания все проходит относительно легко;

человек интересуется тем, что вам нравится, например, какие фильмы вы любите, или какая музыка вам по душе;

если собеседник не хочет вас отпускать со свидания, даже если уже поздно, - это признак его заинтересованности. Пинкертон посоветовала остаться еще ненадолго после просьбы продлить встречу и даже самой назначить новое свидание, чтобы не упустить шанс на налаживание отношений. Таким образом самооценка мужчины будет тонко повышена, а, как показало исследование Университета Северного Колорадо, мужчинам это нравится.

Автор добавила, что признаком симпатии также является такой поступок - человек связывается с вами на следующий день после свидания.

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