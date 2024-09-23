Этим собакам нужны активные тренировки, в противном случае от скуки они становятся разрушительными.

Собаки издавна восхищают своей физической силой, ловкостью и выносливостью. Хотя всем собакам полезны регулярные упражнения, некоторые породы выделяются своими исключительными спортивными способностями и преуспевают в различных видах деятельности: от ловли фрисби до бега на длинные дистанции и плавания. Портал StudyFinds собрал мнения кинологов и определил ТОП-5 самых спортивных пород собак.

1. Бордер-колли

Бордер-колли, также известные как "Эйнштейны среди собак", используются в различных сферах: от выпаса овец до обнаружения наркотиков. Как пишет Whistle.com, бордер-колли в среднем тратят 79,5 минут в день на физическую активность.

"Бордер-колли нуждаются в большем количестве умственных и физических упражнений, чем ваша среднестатистическая дворняга. Если не стимулировать их должным образом, бордер-колли становятся очень разрушительными, чтобы развеять свою скуку", — пишет портал Canna-pet.

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2. Австралийская овчарка

Австралийские овчарки возглавляют большинство списков спортивных пород собак. По данным Whistle.com, овчарки в среднем активны чуть меньше 80,5 минут в день.

"Традиционно выведенные для выпаса скота, эти собаки славятся своим высоким уровнем энергии и невероятным интеллектом. Им нужна работа, которую нужно выполнять, поэтому австралийские овчарки часто преуспевают в выпасе, аджилити и соревнованиях по послушанию", — утверждает ElleVet.

3. Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер — одна из самых популярных пород в мире. Они известны своей любовью к воде.

"Лабрадоры обладают большой выносливостью и могут быть очень ловкими. Имея природную склонность радовать своих хозяев, они очень хорошо реагируют на вызовы и позитивные методы обучения", — пишет Canna-pet.

Лабрадоры-ретриверы в среднем тратят на активность 70 минут в день, добавляет Whistle.com. Лабрадоры, как правило, спокойные собаки, и им нравятся такие виды спорта, как выслеживание, плавание, охота и игра в апорт.

4. Джек-рассел-терьер

Джек-рассел-терьеров традиционно разводят для охоты на лис и других норных животных. Они известны своей быстротой и никогда не устают. "Эти собаки — отличные партнеры для бега и езды на велосипеде, и вам чаще придется бороться, чтобы угнаться за ними, чем им за вами", — делится Pet Keen.

5. Выжла

Известная как "венгерский пойнтер", выжла — универсальная порода собак, которую можно использовать как на суше, так и на воде для охоты, выслеживания и поиска добычи. Выжла обожает людей, и это делает ее прекрасным активным компаньоном для людей и семей, любящих активный отдых.

"Выжла ненавидит оставаться одна, поэтому вам придется брать ее с собой, куда бы вы ни пошли, или рядом должен быть кто-то, кто присмотрит за ней, пока вас нет. Вам также нужно убедиться, что вы предлагаете ей разнообразные занятия, которые задействуют ее интеллект, так как когда они не получают достаточно умственной и физической стимуляции, они часто в конечном итоге прибегают к разрушительному поведению, пытаясь развеять скуку", - пишет Pets Radar.

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