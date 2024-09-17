У собак этих пород меньше всего проблем со здоровьем.

За последние несколько лет многие из нас обзавелись новым четвероногим другом. И учитывая тот факт, что пород собак уже более 200, выбрать идеального для вас любимца – задачка не из легких, пишет The Scotsman.

Тем, кто ведет активный образ жизни, лучше выбрать собаку покрупнее, а тем, у кого есть маленькие дети, – собаку, которая отлично уживается в семьях. Также стоит подумать о потенциальных проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть у определенных пород. Например, бульдоги особенно подвержены респираторным заболеваниям, а мопсы часто болеют глазными инфекциями.

Конечно, нет никакой гарантии, что у собаки не возникнут проблемы, но у некоторых поролд они менее вероятны, чем у других. Поэтому, если вы хотите обзавестись собакой и при этом избежать больших счетов за ветеринарные услуги, есть 10 пород, на которые вам стоит обратить внимание.

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1. Австралийская пастушья собака

Австралийская пастушья собака может претендовать на звание самой здоровой собаки. В Книгу рекордов Гиннесса она занесена как самая взрослая собака в мире - австралийская пастушья собака по кличке Блюи достигла удивительного возраста в 29 лет. Хотя долголетие и здоровье не всегда идут рука об руку, эта порода известна тем, что всегда остается в хорошей физической форме.

2. Пудель

Все три вида пуделей – стандартный, миниатюрный и той – отличаются крепким здоровьем, продолжительность их жизни достигает 18 лет, а проблемы с суставами и глазами характерны только для пожилых собак.

3. Немецкий пинчер

Немецкие пинчеры не отличаются какими-либо специфическими для породы заболеваниями, кроме обычных глазных и тазобедренных болезней в более зрелом возрасте. Регулярные физические нагрузки и правильный уход должны привести к долгой и здоровой жизни собаки.

4. Чихуахуа

Самая маленькая в мире порода собак – одна из самых здоровых. У крошечных чихуахуа очень мало болезней, характерных только для этой породы, хотя у пожилых собак могут развиться проблемы с глазами и сердцем – как и у людей.

5. Гаванская болонка

Родом из столицы Кубы, гаванские болонки, как и большинство мелких пород собак, имеют больше шансов на развитие заболеваний печени и почек, чем крупные собаки. В остальном же эти очаровательные персонажи могут оставаться здоровыми на протяжении всей своей жизни.

6. Борзая

Быстрая, ленивая и здоровая – вот три доминирующие черты борзых. Общее правило гласит: чем крупнее борзая, тем больше вероятность развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, но в целом они остаются в отличном состоянии.

7. Эрдельтерьер

Король терьеров, также известный как бингли-терьер или уотерсайд-терьер, эрдельтерьер – порода, зародившаяся в Западном Райдинге Йоркшира. У этой породы относительно мало проблем со здоровьем, а основной причиной смерти является рак.

8. Бордер-колли

Жизнерадостная и милая бордер-колли раньше страдала от нескольких генетических заболеваний, но благодаря ДНК-тестированию, проведенному заводчиками, многие из них были устранены, и теперь эта порода считается одной из самых здоровых. Глухота и эпилепсия – два наиболее распространенных заболевания, которыми они по-прежнему страдают.

9. Сибирский хаски

Учитывая, что они были выведены для того, чтобы тянуть сани на большие расстояния при отрицательных температурах, неудивительно, что сибирские хаски, как правило, остаются здоровыми в качестве семейного питомца. Хотя некоторые отдельные животные страдают от проблем с глазами и тазобедренными суставами, они редко встречаются в раннем возрасте.

10. Бигль

Выведенный в основном для охоты, бигль сегодня является популярным домашним животным с острым обонянием. Эта порода, как правило, остается здоровой, а проблемы с глазами и тазобедренными суставами возникают только в более позднем возрасте.

Самые популярные породы собак в 2024 году

Кинологический клуб Великобритании обнародовал список самых популярных собачьих пород в 2024 году. В список лидеров попали лабрадоры-ретриверы. Независимо от того, золотистые ли они золотистые, черные, красные или шоколадные, эти собаки популярны во всем мире.

Также в топ попали французские бульдоги. В последние годы порода соревновалась с лабрадором за звание самой популярной. Однако в 2024 году она значительно отстает от лидера.

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