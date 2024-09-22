По словам экспертов, эти собаки могут стать хорошими домашними любимцами для тех людей, которые предпочитают спокойных животных.

Каждому человеку подходит соответствующий тип собак. Одни любят активных животных, а другие предпочитают спокойных. Издание StudyFinds создало собственный список, ссылаясь на мнения экспертов, самых спокойных пород собак, которые подойдут вам больше всего.

Кавалер Кинг Чарльз спаниель

Несмотря на то, что кавалер имеет довольно резвый вид, все эксперты советуют его, если вы ищете спокойного щенка.

"Кавалер очень игривый, ласковый и спокойный в доме", - уверяют в издании The Spruce.

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По информации Американского кинологического клуба, эта собака известна своим престижным благородством и ласковым поведением.

"Выведенные в поколениях королевских особ, таких как король Карл I и его сын Карл II, их милое выражение лица и круглые глаза делают их такими, перед которыми трудно устоять", - отмечают в клубе.

В ведомстве добавили, что "благодаря своему дружелюбному нраву кавалер является отличной собакой-терапевтом".

Ирландский волкодав

Ирландский волкодав известен как "ласковый великан". Эти собаки сначала были выведены, чтобы избавить ирландскую сельскую местность от волков, однако сегодня они являются теми животными, которые любят "проводить время, расслабляясь, как короли", уверяют в Good Housekeeping.

"Хотя огромная, длинноногая собака может показаться неочевидным выбором для спокойного домохозяйства, ирландские волкодавы на самом деле довольствуются тем, что большую часть времени лежат у ваших ног", - отмечают в K9 of Mine.

Также они приветливы с другими собаками, мало линяют и с радостью побегают во дворе или в парке, вместо того, чтобы ежедневно бегать по тропинкам.

Более того, эта порода невероятно умная и чувствительная к эмоциям своего хозяина, благодаря чему они становятся хорошими "собаками-терапевтами", говорится в материале Parade Pets.

Бассет-гаунд

Внешность этой собаки говорит сама за себя. Эти животные являются спокойными, насколько это возможно.

"Известные своими большими висячими ушами и очаровательными грустными глазами, бассет-гаунды также считаются одной из самых спокойных пород собак. Бассет-гаунды, как правило, очень спокойны, дружелюбны к людям и другим собакам и хорошо ладят с детьми", - отмечают в Great Pet Care.

Сенбернар и ньюфаундленд

Эти породы собак являются добродушными, огромными пушистыми животными, которые имеют немного обвисшие веки. По словам экспертов, эти животные лучше всего подойдут семьям, которые смогут уделять им много времени, поскольку они любят быть с ними рядом.

Французский бульдог

Эта популярная порода считается немного "глуповатой", однако все равно ее рекомендуют как спокойную собаку, ведь они "считаются беззаботными лучшими друзьями для пожилых людей, детей и жителей квартир", а также "умные, преданные и [жаждущие] внимания от своих хозяев", уверяет Daily Paws.

"Хотя они известны своей энергичностью в детстве, когда им исполняется два или три года, вы увидите, что ваш бульдог стал спокойной, уравновешенной собакой. На самом деле когда они становятся взрослыми, френчи часто считаются одной из самых спокойных пород собак", - подчеркнули в материале The Pioneer Woman.

Другие интересные факты о собаках

Ранее было названо 10 пород собак, которые имеют хорошее здоровье. В этот перечень вошли австралийская пастушья собака, пудель, немецкий пинчер, борзая и другие.

Также стало известно о 26 породах собак, которые хорошо уживаются в квартирах и небольших помещениях. В этот список попали бишон фризе, грейхаунд, бульдог, бостонский терьер и другие породы.

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