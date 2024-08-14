Мужчина смог пройти через автоматизированную систему выдачи посадочных талонов и проверку билетов у выхода на посадку.

39-летний норвежец сумел обойти систему безопасности в аэропорту, пробраться на борт двух рейсов без билета и не быть пойманным службой безопасности.

Как пишет The Independent, первый инцидент произошел 4 августа аэропорту Мюнхена. Мужчина прошел контроль и сел на рейс в Гамбург, не будучи пойманным, якобы пристроившись за пассажиром так близко, что обошел автоматический контроль билетов.

Однако так как рейс был полностью заполнен, то бортпроводники быстро вычислили "безбилетника". Его передали правоохранительным органам, однако впоследствии отпустили.

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На следующий день мужчина решил еще раз попытаться пробраться на самолет незамеченным. Ему удалось пройти через охрану и попасть на борт другого самолета, рейса Lufthansa LH2418, не имея при себе посадочного талона. И так как этот рейс не был полностью заполнен, он смог спокойно долететь до Стокгольма.

Однако, когда норвежец попытался улететь обратно в Мюнхен на том же самолете, это привлекло внимание сотрудников аэропорта и его передали полиции в Швеции

По словам полиции Германии "безбилетник" сейчас находится под следствием немецких властей по обвинению в незаконном проникновении на территорию страны и безбилетном проезде.

В аэропорту Мюнхена изданию The Independent сообщили, что в настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить, как пассажир смог пройти автоматизированную проверку посадочного талона на пункте досмотра.

"Этот человек прошел через пункт контроля безопасности в обычном режиме и без каких-либо нарушений, о чем нам уже сообщила полиция штата по результатам своего расследования", - сказали в аэропорту.

Ранее авиаэксперт дал несколько ценных советов, которые помогут вам никогда не опаздывать на свой рейс.

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