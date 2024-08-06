Несколько часов один из терминалов сидел на аварийном питании, пока неисправность не ликвидировали.

Крупнейший в Германии аэропорт в городе Франкфурт минувшей ночью был частично обесточен из-за грызуна. Об этом сообщает Spiegel.

Авария произошла около 22:45 по местному времени в понедельник. Из-за отключения электроэнергии пострадали зона A и частично B в терминале 1 аэропорта. Этот сектор в основном используется авиакомпанией Lufthansa.

Кроме исчезновения напряжения территорию терминала частично затянуло дымом. По словам представителя аэропорта, сразу было включено аварийное электроснабжение, поэтому никакой опасности для пассажиров не было. Нормальное электроснабжение было восстановлено около 3:30 ночи. Тем не менее авария несколько нарушила график рейсов авиакомпаний Discover Airlines и Lufthansa - из-за сбоя в системе сортировки багажа.

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Как сообщили в аэропорту, причиной аварии стал грызун вида соня-полчок (дальний родственник мышей). Животное нашли мертвым возле погрызенного кабеля.

Во Франции грызуны вредят Олимпиаде

Как писал УНИАН, на днях похожий инцидент произошел во Франции в одной из фан-зон Олимпиады, которая проходит в Париже. В течение нескольких дней неизвестный диверсант портил оптоволоконные кабели.

Полиция начала расследовать это как диверсию, однако быстро выяснилось, что терроризмом занималась куница. Она перегрызла кабели, которые мешали ей бегать по привычному маршруту.

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