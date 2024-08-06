Нередко пассажиры опаздывают на рейсы из-за собственных ошибок и беспечности.

Традиционно в пик сезона летних отпусков в аэропортах по всему миру наблюдается настоящий хаос – от огромных очередей до масштабных отмен и задержек рейсов.

Впрочем, нередко пассажиры опаздывают на рейсы из-за собственных ошибок и беспечности. И такие задержки могут очень дорого обойтись – от повторной покупки билетов до перебронирования отеля. А порой и вовсе может дойти до отмены всего отпуска.

Старший менеджер по корпоративным коммуникациям авиакомпании Wizz Air Андраш Радо дал несколько полезных советов, как избежать таких ситуаций, всегда вовремя прибывая на свой рейс.

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Регистрация на рейс онлайн

Прежде всего, он призвал пассажиров регистрироваться онлайн за несколько дней до вылета. Это избавит от многочасовых ожиданий в очереди на стойку регистрации, особенно в часы пик.

Более того, это позволит вам чуть дольше поспать перед ранним рейсом.

После регистрации на рейс следует обязательно загрузить посадочный талон на телефон, причем сделать это стоит заранее. Таким образом, вы не потеряете его и не будете задерживаться у выхода на посадку.

"Вы всегда можете сохранить бумажную копию, но лучше иметь цифровую резервную копию", – подытожил эксперт.

Приезд в аэропорт заранее

Приезжать в аэропорт представитель Wizz Air советует заблаговременно – лучше всего за три часа до вылета.

"Обязательно заранее спланируйте свой маршрут, учтите любые пробки и следите за новостями о времени вашего рейса", – добавляет он.

Контроль времени

"Это может показаться простым, но время может пролететь очень быстро, если вы отвлекаетесь на покупки в магазинах беспошлинной торговли или на предполетный прием пищи. Регулярно проверяйте время и табло с информацией о рейсах, чтобы узнать, когда будет объявлен ваш выход на посадку", – говорит Андраш.

Следование инструкциям

Эксперт призывает пассажиров обязательно направляйться к выходу на посадку сразу после ее объявления, а не откладывать это до последнего момента.

"У большинства выходов есть зоны отдыха, и вы всегда можете подождать, пока очередь на посадку не закончится, но вы не хотите бежать к выходу на посадку, когда прозвенит последний звонок", – отмечает он.

Если вы все же опоздали на рейс

Однако, если произойдет худшее и вы все де опоздаете на свой рейс, не все потеряно. В таком случае Андраш советует сразу же связаться со своей авиакомпанией, которая, возможно, сможет перебронировать опоздавшего пассажира на более поздний рейс, а также проверить, покрывает ли ваша страховка такие случаи.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, как не спустить все свои деньги на отпуск еще в аэропорту.

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