Срок службы подушки можно продлить.

Эксперты рассказали, как часто нужно менять подушки и почему это очень важно, пишет bhg.com.

"Качественные подушки играют ключевую роль в комфорте сна, поэтому, если вы заметили, что ваши подушки теряют форму, возможно, пришло время их заменить", - говорится в публикации.

Когда нужно менять подушку - советы экспертов

По словам главного креативного директора Parachute Эми Хобан, менять подушки рекомендуется каждые один-два года.

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"При правильном уходе вы можете использовать их еще несколько лет… Стирать подушки-вкладыши каждые три-шесть месяцев - лучший способ… Стирайте их в прохладной воде на деликатном режиме с использованием мягкого жидкого моющего средства и сушите в стиральной машине на низкой скорости для достижения наилучших результатов", - посоветовала эксперт.

Директор по стратегии продукта и бренда в Casper Аарон Фельдман назвал явные признаки того, что подушки пора заменить:

"Голова и шея не чувствуют поддержки, подушка потеряла свою первоначальную форму из-за слипания волокон, подушка не выглядит такой свежей, как раньше (даже после хорошей стирки), или подушка больше не удобная и мешает качественному сну".

Как пишет издание, чтобы продлить срок службы подушки и сохранить ее в лучшей форме для максимального комфорта, можно сделать следующее: купите защитные чехлы для подушек; взбивайте подушки; регулярно стирайте или чистите, а также дезодорируйте.

Напомним, ранее УНИАН писал, как почистить подушки и одеяла без стиральной машины.

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