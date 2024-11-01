Его видео набрало более 5 миллионов лайков.

Туристы часто пользуются подушками для путешествий во время перелетов и поездок. В сети поставили под сомнение привычный для всех способ.

Пользователь TikTok под ником sidneyraz записал видео, в котором советует располагать узкие края подушки у затылка, а не наоборот. Он говорит, что так ему комфортнее расслабиться и отдохнуть.

Как пишет Express, C-образные подушки не следует класть закругленной частью к затылку. Наклон головы вперед предотвращает ее падение и помогает поддерживать шею, добавили журналисты.

Другие советы для туристов

Ранее эксперты рассказали, почему некоторые туристы не могут выспаться в отпуске. Они также дали полезные советы, которые помогут решить эту проблему.

А бортпроводница отметила важность серьезного подхода к выбору одежды в самолет. По ее словам, есть два предмета гардероба, о которых вы можете пожалеть в случае аварии.

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