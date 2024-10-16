Из-за веса подушек и одеял, их сложно постирать в обычной стиральной машине.

Большинство людей не забывают о стирке постельного белья, однако некоторые не понимают того, что подушки и одеяла тоже нужно чистить, несмотря на то, что они очень тяжелые. Эксперты советуют стирать эти вещи каждые три месяца, даже если они застелены постельным бельем, ведь они могут впитывать пыль, отмершие клетки кожи и пятна, которые могут наносить вред вашему здоровью, пишет Express.

Однако подушки и одеяла слишком большие, чтобы поместиться в обычной стиральной машине, поэтому британский эксперт по уборке Линси Кромби рассказала, как сделать чистыми эти вещи без особых усилий.

По ее словам, для этого вам понадобится бутылка перекиси водорода, освежитель для ткани и солнечный день.

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Как постирать одеяло без стиральной машины

Большинство синтетических одеял можно стирать в стиральной машине, однако если оно очень большое, то все, что вам нужно сделать - это повесить его на улице.

"Проветривание одеяла на улице - это гораздо более простой, быстрый и естественный способ его очистки, чем стирка в стиральной машине. Вывешивание одеяла на улице может оживить его многими способами. Солнечное тепло поможет восстановить упругость и пушистость вашего одеяла, которые со временем могут постепенно исчезать", - объяснила Линси.

Эксперт отметила, что ультрафиолет в солнечном свете является эффективным природным дезинфицирующим средством, которое расщепляет пятна и отбеливает ткань. Поэтому Линси советует повесить одеяло просто на веревку и опрыскать его кондиционером на ваш выбор.

"Сбрызните его своим любимым освежителем для тканей. Ветер также поможет распушить одеяло, а солнечный свет является более ярким и естественным дезинфицирующим средством", - подчеркнула специалист.

Как почистить подушки без стиральной машины

Если на вашей подушке есть желтые пятна, то это, вероятно, скопление пота, масел для тела, кремов и средств для волос, которые просочились в ткань.

Линси отметила, что эти пятна легко удаляются, для этого понадобится перекись водорода. В частности это вещество имеет мощные антибактериальные свойства, которые могут расщеплять большинство загрязнений, жиров и стойких органических пятен.

"Просто возьмите бутылку с перекисью водорода, который является естественным дезинфицирующим средством, обильно опрыскайте пятна и дайте средству подействовать - оставьте минимум на 15 минут. Возьмите жесткую щетку и смойте пятна водой, а затем положите в сушильную машину, чтобы высушить, распушить, вернуть упругость и убить микробы. Если вы решили сушить на воздухе, положите её ровно и регулярно переворачивайте", - добавила эксперт.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты рассказали, как постирать постель, чтобы не осталось пятен. По их словам, прежде чем обработать пятно, нужно определить, что это такое. Отмечается, что натуральные вещества, которые производит ваше тело, часто выделяются в виде пота, особенно когда вы спите, и оставляют желтые пятна.

Также стало известно, как вывести с подушки желтые пятна. По словам эксперта, для этого вам понадобится такое средство, как уксус.

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