В частности эксперт назвал преимущества утреннего и вечернего душа.

Каждый человек приспособился к различным распорядкам дня и выбрал то, что лучше всего ему подходит. Когда речь идет о принятии душа, половина населения предпочитает делать это вечером, тогда как другая половина любит ванные процедуры утром. Доктор Джейсон Сингх поделился своим профессиональным мнением по этому вопросу и рассказал, когда все же лучше принимать душ, пишет Good.

Эксперт сравнил два варианта принятия душа и перечислил все "за" и "против".

"Когда вы принимаете вечерний теплый душ, он высвобождает мелатонин, который полезен для вашего сна. Когда вы выходите из душа и вытираетесь полотенцем, ваше тело возвращается к нормальной температуре. Эти два действия вместе способствуют лучшему сну", - отметил он. Видео дня

По его словам, рекомендуется принимать вечерний душ, ведь он удаляет все запахи и загрязнители, которым организм подвергается в течение дня. В конце концов врач посоветовал людям с сухой и чувствительной кожей выбирать вечерний душ, поскольку такой способ является лучшим для увлажнения кожи.

Что касается утреннего душа, то Сингх отметил лишь на одном, но важном преимуществе. По его словам, в течение ночи из-за процессов потоотделения и осыпания, кожа подвергается воздействию бактерий и грибков, которые могут быть вредными и вызывать неприятный запах, однако их можно смыть утренним душем. Поэтому врач подчеркнул, что это восстанавливает "микробиом кожи до более гигиенического уровня". Наконец эксперт добавил, что вечерний душ имеет больше преимуществ, а утренний только одно - гигиеническое.

Другие советы экспертов

Ранее известный автомеханик Скотти Килмер рассказал, почему во время удара молнии стоит находиться в машине. В частности он поделился собственным опытом и отметил, что автомобиль не получил сильных повреждений от этого испытания.

Также специалисты объяснили, как правильно стирать рубашки. По словам экспертов, такие вещи нужно стирать иначе, чем белье и повседневную одежду. Для этого вам понадобятся нежное моющее средство, пятновыводитель и мягкая щетка для чистки, сетчатый мешок для белья, вешалки и утюг.

Вас также могут заинтересовать новости: