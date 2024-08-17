По словам эксперта, во время грозы автомобиль может стать безопасным местом для человека.

Популярный автомеханик Скотти Килмер поделился собственным опытом и рассказал, что может произойти, если в автомобиль попадет молния. В своем видео на Youtube он показал, как в его машину попала молния, когда она была припаркована на подъездной дорожке, пишет Express.

В частности молния пробила солнечное зарядное устройство Скотти, однако в остальном модель осталась абсолютно невредимой.

Уже через несколько секунд Скотти вернул ключ зажигания, доказав, что автомобиль не получил сильных повреждений от этого испытания.

Видео дня

"Сегодня я расскажу вам, почему одно из самых безопасных мест, где вы можете находиться во время грозы, - это салон вашего автомобиля. И вот почему: они сидят на резиновых шинах. И это одна из причин, почему я стою на резиновых подошвах. Много лет назад я был на подъездной дороге, работал над машиной, молния ударила в дерево, а на мне были резиновые душки. Я почувствовал небольшое электричество в ногах, но это не нанесло никакого вреда. А три дня назад молния ударила в столб, стоявший позади, примерно в 150 метрах от нас. Она уничтожила мое солнечное зарядное устройство в этой машине. Поэтому здесь стоит новое, но посмотрите на машину", - рассказывает Килмер.

По словам автомеханика, машина до сих пор заводится и нормально работает.

"Это не повредило машине, это не повредит вам. Внутри автомобиля очень безопасно для человека, но для солнечных панелей - не очень", - предупредил эксперт.

Другие советы Скотти Килмера

Ранее Скотти Килмер рассказал об автомобиле, который может проехать более миллиона километров. По его словам, речь идет о Volvo 740 1980-х годов. Известно, что этот автомобиль выпускался с 1982 по 1992 годы. Он был большим семейным седаном и универсалом, который хорошо продавался в большинстве стран мира благодаря своей безопасности и надежности.

В то же время эксперт поделился стильным подержанным автомобилем, который имеет много неисправностей. В своем недавнем видео на Youtube автомеханик осматривает Range Rover Evoque 2013 года выпуска, который принадлежит одному из его клиентов. Он рассказал, что этот автомобиль хорошо выглядит, однако может иметь проблемы с электричеством.

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