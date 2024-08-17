Сохраняйте свои рубашки в отличном состоянии с помощью этих простых советов от экспертов по стирке.

Рубашки - это обычно топы, изготовленные из высококачественных тканей с воротником на пуговицах. Хотя они обычно предназначены для деловой или официальной одежды, рубашки можно носить по разным причинам - например, на свидание, собеседования или когда вы хотите одеться, чтобы произвести впечатление, пишет Martha Stewart.

Отмечается, что ваш особый топ заслуживает особой процедуры стирки, поэтому эксперты говорят, что вам нужно стирать рубашки немного иначе, чем белье и повседневную одежду.

Материалы, которые вам понадобятся

Видео дня

Нежное моющее средство

Пятновыводитель и мягкая щетка для чистки

Сетчатый мешок для белья

Вешалки

Утюг или отпариватель

Шаг 1. Проверьте этикетку по уходу

Прежде чем что-то делать, Мэтью О'Коннор, эксперт по стирке и соучредитель NoScrubs Laundry Delivery Service, говорит, что первым шагом должна быть проверка этикетки на внутренней стороне вашей рубашки. Там вы найдете важные указания о том, как можно (и как нельзя) стирать ее.

Шаг 2: Предварительно обработайте любые пятна

Далее пришло время обратить особое внимание на любые пятна, о которых вы уже знаете. Придерживайтесь указаний производителя относительно того, какой вариант обработки пятен вы выберете.

Шаг 3: Подготовьте рубашку

Оушн Ван, владелец Coco Laundry, говорит, что вам нужно будет подготовить рубашку к стирке, расстегнув все пуговицы, включая воротник и манжеты.

"Это помогает предотвратить нагрузку на нити пуговиц и обеспечивает более тщательную очистку", - говорит он.

Если вы впервые стираете какое-то верхнее белье, сперва нужно сделать еще один шаг.

"Для новой рубашки проверьте небольшой скрытый участок рубашки водой, чтобы убедиться, что цвет не расплывается", - советует Ван.

Шаг 4. Выверните ее наизнанку и положите в сетчатый мешок

О'Коннору нравится делать все возможное, чтобы ваши рубашки выглядели как можно лучше, поэтому он выворачивает их наизнанку и кладет в сетчатый мешок для дополнительной защиты во время стирки. Ван отмечает, что ваша рубашка должна затем пойти в кучу другой слегка загрязненной одежды подобного цвета.

Шаг 5. Выберите настройки стиральной машины

"Используйте осторожный или деликатный цикл с холодной или теплой водой", - говорит Ван, который советует вообще избегать использования горячей воды, поскольку она может сжать или повредить ткань.

Добавьте небольшое количество любого стандартного моющего средства и постирайте.

Шаг 6: Высушите рубашку

После этого вам нужно будет переложить рубашку из стиральной машины в сушильную.

"Немедленно снимайте рубашку, чтобы предотвратить появление морщин. Большинство рубашек можно сушить в сушилках при низкой температуре, но вы также можете сушить на воздухе, повесив рубашку на веревку или сушилку", - говорит эксперт.

Шаг 7: Погладьте рубашку

Чтобы разгладить морщины, вы можете погладить ее, пока она еще немного влажная.

"Настройте утюг на соответствующую настройку для ткани рубашки, как правило, хлопка или смеси хлопка. Некоторые современные рубашки не нуждаются в глажке, поэтому вы можете пропустить этот шаг, чтобы сэкономить время. Наконец, вам нужно будет положить рубашку на вешалку и повесить ее в шкаф, чтобы она выглядела хорошо, пока не придет время ее надеть", - рекомендует Ван.

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