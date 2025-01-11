Эксперты проанализировали множество данных, исходя из которых покупка авто в эти месяцы может быть "дороже обычного".

Покупка автомобиля — это всегда очень серьезная и ответственная миссия, от которой зависит ваше будущее на ближайшие несколько лет. И одним из главных факторов в этом процессе является цена.

К сожалению, в 2025 году цены на авто остаются на уровне "многолетнего максимума", пишет Go Banking Account. Cредняя стоимость подержанного автомобиля на 31% выше, чем пять лет назад. Поэтому, чтобы совершить выгодную сделку, важно понимать, когда лучше покупать автомобиль, а когда стоит повременить.

Ключ к успешной покупке — снижение спроса

Исторически спрос на новые и подержанные автомобили снижается в зимние месяцы. Это связано с несколькими факторами:

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Люди не хотят проводить тест-драйвы в плохую погоду.

Большинство сосредотачивает расходы на праздниках, а не на покупке автомобиля.

Это обычно приводит к увеличению скидок и акций со стороны автопроизводителей и дилеров. Однако с приходом теплой погоды покупательские привычки меняются.

Согласно отчету поисковику авто iSeeCars, проанализировавшему более 34 миллионов продаж подержанных автомобилей в 2023 и 2024 годах, есть ряд периодов, которые можно назвать худшими для покупки автомобилей с точки зрения вероятности получить скидку.

День отца — третья неделя июня. В период этого праздника количество скидок уменьшается в среднем на 33%. Кроме того, в июне в общем шанс купить авто по меньшей цене на 30 процентов меньше, чем зимой или осенью. Это же касается мая (на 27,8% меньше скидок), июля (22,5%), апреля (16,8%) и августа (8,5%).

Сообщается, что, поскольку новые модели обычно выпускаются в конце лета или начале осени, многие покупатели предпочитают подождать несколько месяцев, чтобы приобрести новый автомобиль.

Когда покупатели ждут новых автомобилей до осени, летом происходит меньше сделок, что сокращает предложение подержанных авто и повышает их цены.

Весной же наоборот спрос возрастает, по сравнению с зимой, что тоже приводит к росту цен.

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