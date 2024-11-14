Отмечается, что некоторыке авто сами по себе неплохи, но расходы на их обслуживание могут обанкротить.

Сейчас покупка автомобиля - гораздо меньшая авантюра, чем раньше, благодаря информации, которая есть у каждого под рукой. Тем не менее, многие покупатели выкладывают десятки тысяч долларов за авто с проблемами.

Експерти GOBankingRates отметили, что не стоит вкладывать деньги в автомобиль, который будет постоянно опустошать ваш кошелек из-за проблем с обслуживанием.

Chrysler 300

Chrysler 300 занял 6-е место в списке "20 автомобилей, которых следует избегать любой ценой в 2023 году" по версии Money Inc. Согласно этому обзору, Chrysler 300 "отстает" от конкурентов в технологиях, хуже других авто в своем классе, а дизайн может показаться устаревшим по сравнению с другими новыми моделями. Кроме того, по мнению Money, Chrysler 300 "дороже многих своих конкурентов", а запчасти к нему сложно найти.

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Buick Encore GX

Buick вошел в список TopSpeed "15 самых ненадежных автомобильных брендов 2023 года" с прогнозируемым рейтингом надежности 54 из 100, согласно анализу Consumer Reports. Модель Encore GX 2023 года была названа одной из худших для покупки. Среди проблем - высокая стоимость обслуживания из-за проблем с тормозами, двигателем и топливной системой.

Ford Explorer

Explorer попал в список "Худших автомобилей, внедорожников и грузовиков, которые можно купить в 2023 году" по версии Torque News. Согласно одному из обзоров, Explorer слишком дорогой "для обычного трехрядного внедорожника", что делает его "плохим выбором".

"С его проблемами с надежностью, плохим интерьером и низкими характеристиками Explorer действительно не конкурентоспособен с другими моделями внедорожников, доступными сегодня", - сообщает Torque News.

Dodge Caravan

Этот автомобиль занял первое место в списке машин, которые стоит избегать, по версии Money, в основном из-за плохих характеристик и большого расхода топлива. Money ссылается на "медленное ускорение" Caravan, несмотря на "мощный двигатель". Кроме того, Caravan "известен своей плохой топливной экономичностью", что может сильно ударить по карману.

Cadillac XT4 Sport

XT4 Sport попал в список Motor1 "Лучшие и худшие автомобили, которые мы водили в 2023 году" - и в данном случае он попал под знамя "худшего".

В своем обзоре Motor1 отметил, что "нет никаких веских причин" выбирать Cadillac XT4 вместо схожих по цене, но более крупных конкурентов, таких как BMW X3, Genesis GV70 и Lexus NX. Среди проблем XT4 - "тренькающий" двигатель и тесный салон. Хотя Motor 1 говорит, что Cadillac XT4 "неплох", вероятно, лучше выбрать конкурента.

Lincoln Aviator

Lincoln еще раз попал в список самых ненадежных марок автомобилей по версии TopSpeed, получив прогнозируемый рейтинг надежности 54/100. Худшими моделями были названы Aviator 2023 и 2021 годов выпуска.

По мнению TopSpeed, у Aviator было "более чем достаточно проблем" - от электроники, системы привода и подвески до рулевого управления, краски, отделки, уплотнений и электросистемы.

Ранее УНИАН писал, что эксперты назвали 4 самых ненадежных электромобиля.

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