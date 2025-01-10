В сегменте новых легковушек лидером рынка гибридов стал кроссовер Toyota RAV4.

В 2024 году автопарк нашей страны пополнили 23,9 тыс гибридных легковых авто (HEV i PHEV) - это на 39% больше, чем в 2023-м. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Доля новых авто в общем количестве составила 57%. Отметим, что в этом сегменте традиционно доминируют "японцы", а самой популярной моделью по итогам года оказалась Toyota RAV4.

Тройка новых гибридов выглядит так:

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Toyota RAV4 - 3101 единица; Toyota Camry - 781; Nissan Qashqai - 777.

Среди импортируемых подержанных гибридных автомобилей наиболее популярным оказался Ford Fusion US. На второй позиции - Toyota Prius.

Тройка импортируемых бывших в употреблении гибридных авто:

Ford Fusion US - 896 единиц; Toyota Prius - 609; Toyota RAV4 - 586.

Гибридные автомобили - советы специалистов

Ранее специалисты назвали несколько моделей лучших подержанных гибридных авто. По их мнению, потенциальным покупателям стоит обратить внимание на такие модели как Toyota Prius, Honda Accord Hybrid, Kia Niro, Toyota RAV4 Hybrid и Ford F-150.

Toyota Prius они рассматривают в качестве "эталона топливной экономичности". В то же время, Honda Accord Hybrid имеет просторный салон и большой багажник.

Также эксперты назвали некоторые недостатки этих авто. В частности, они обращают внимание на то, что Kia Niro имеет довольно медленное ускорение.

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