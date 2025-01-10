Названы 6 лучших недорогих полноприводных автомобилей с пробегом

Эксперты рекомендуют обратить внимание на эти модели.

Полный привод обеспечивает автомобилю оптимальное сцепление с дорогой, что особенно проявляется в плохую погоду. На рынке доступно большое количество таких легковых моделей, но цены на них могут "кусаться".

Эксперты портала Edmunds назвали 6 лучших полноприводных автомобилей, которые можно купить на вторичном рынке в США менее чем за 25 тысяч долларов, пишет Associated Press.

В рейтинг вошли только легковые автомобили. Также эксперты исключили кроссоверы и внедорожники, которые часто предлагаются с полным приводом.

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Лучшие недорогие полноприводные автомобили с пробегом

BMW 3 и 4 Series

По словам экспертов, BMW 3 и 4 Series выделяются на фоне конкурентов отточенной управляемостью и спортивным характером. Даже базовые версии этих моделей способны подарить много положительных эмоций от вождения.

Эксперты отметили, что на вторичном рынке в США наиболее популярны полноприводные модели с 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 200 л.с. Также можно найти модификации с 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью до 320 л.с.

Tesla Model 3

Тем, кому нужен полноприводный электромобиль, эксперты рекомендуют обратить внимание на Tesla Model 3. По словам экспертов, эта модель предлагает достаточно высокий уровень комфорта за свою цену и "ощущение будущего".

Tesla Model 3 предлагается с задним или полным приводом. Эксперты советуют купить полноприводную версию модели в комплектации Long Range, которая выделяется увеличенным запасом хода.

Subaru Impreza

Эксперты поделились, что Subaru Impreza давно зарекомендовала себя как отличный полноприводный автомобиль, который способен справиться с многими повседневными задачами. На выбор доступны модели в кузовах седан и хэтчбек, а линейка силовых установок состоит из 2,0- и 2,5-литровых оппозитных двигателей.

По словам экспертов, Subaru Impreza не предлагает высокий уровень роскоши, но это достаточно надежная модель с приятной управляемостью. Также этот автомобиль можно выгодно приобрести на вторичном рынке.

Mazda 3

В 2019 году компактная Mazda 3 стал предлагаться с полным приводом. Эксперты напомнили, что эта модель доступна в кузовах хэтчбек и седан на выбор.

Эксперты заявили, что Mazda 3 является одним из самых приятных в управлении автомобилей в своем классе. Помимо этого у модели стильный дизайн экстерьера.

Nissan Altima

Nissan Altima является довольно популярным седаном в США. В 2019 году модель стала доступна с полным приводом.

Эксперты отмечают, что этот седан предлагает низкий расход топлива и богатое оснащение. По их словам, эта модель достаточно комфортная и недорогая.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших недорогих электромобилей с пробегом. По их словам, эти модели можно выгодно купить на вторичном рынке.

Кроме того, эксперты назвали лучшие подержанные кроссоверы, которые стоят своих денег. Они подчеркнули, что автомобиль с пробегом может быть хорошим вариантом, если ответственно подойти к процессу выбора.

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