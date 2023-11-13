Джейми Оливер рассказал, как приготовить лучший картофель в духовке, и раскрыл важный секрет отличного вкуса.

Праздничный ужин или воскресный обед станет вкуснее с картофелем в духовке от известного шеф-повара Джейми Оливера.

Он раскрыл секрет приготовления лучшего в мире картофеля и поделился несколькими лайфхаками.

Возможно, вы готовите картофель уже годами, однако советы известного на весь мир кулинара могут превратить ваше будничное блюдо из серого в великолепное.

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"Каким бы простым ни был жареный картофель, есть несколько маленьких, но важных деталей, которые я собрал на протяжении всей моей кулинарной карьеры. Они в совокупности дают этот рецепт, который, я считаю, создает идеальный жареный картофель", - сказал Джейми Оливер.

Рецепт запеченного картофеля от Джейми Оливера рассчитан на 10 человек.

Ингредиенты

Средний картофель, желательно сорт "Марис Пайпер" - 2,5 кг;

Гусиный жир или несоленое сливочное масло - 4 ст.л.

Оливковое масло;

Головка чеснока - 1 шт;

Свежий шалфей - 15 г.

Как запечь картофель в духовке - рецепт Джейми Оливера

Очистите картофель и положите его целиком в кипящую подсоленную воду. Варите картофель в течение 15 минут.

Затем откиньте овощ на дуршлаг и дайте картофелю высохнуть в течение двух минут. Аккуратно встряхните дуршлаг несколько раз, чтобы края картофеля стали шероховатыми. Этот шаг обеспечит хрустящую корочку снаружи.

Выложите гусиный жир или сливочное масло и одну столовую ложку оливкового масла в самый большой противень. Добавьте картофель, щедрую щепотку морской соли и черного перца, затем перемешайте, чтобы картофель покрылся маслом и приправами.

Совет. Укладывайте картофель одним ровным слоем, но оставляйте между ним небольшие промежутки.

Накройте картофель крышкой и оставьте на ночь в холодильнике.

На следующий день разогрейте духовку до 180°C. Раздавите зубчики чеснока и добавьте на противень.

Запекайте картофель в течение часа или пока он не станет хрустящим и золотистым.

Достаньте противень из духовки. Теперь о хитрости, которая меняет правила игры: осторожно раздавите каждую картофелину до половины с помощью толкушки. Ваш поднос должен выглядеть довольно полным.

Сбрызните листья шалфея маслом, чтобы придать им еще большую хрустящую корочку. Посыпьте картофель шалфеем и запекайте еще 20-25 минут до золотистого цвета. Подавайте с порцией соуса, любимым жареным мясом и овощами.

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