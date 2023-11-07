Джейми Оливер раскрыл один из лучших своих рецептов / коллаж УНИАН, скриншоты

Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер поделился, как быстро и просто приготовить фантастические рыбные шашлыки, которые не только вкусные, но и будут весьма кстати в том случае, если вы хотите похудеть.

По его словам, данное блюдо "идеально подходит для того, чтобы вся семья получила удовольствие".

"Быстрое и легкое блюдо. Оно свежее и пикантное, и его можно легко приготовить в будний вечер, когда у вас мало времени", - добавил кулинар.

Это "суперпростое" рыбное блюдо готовится всего за 22 минуты, отметил Оливер.

Ингредиенты:

  • оливковое масло;
  • один зубчик чеснока;
  • лимон;
  • две веточки свежего розмарина;
  • один красный перец;
  • четыре филе белой рыбы;
  • два ломтика цельнозернового хлеба;
  • восемь ломтиков копченого бекона.

Способ приготовления:

Возьмите большой противень и смешайте в нем две столовые ложки оливкового масла, натертый зубчик чеснока, сок половины лимона, мелко нарезанные веточки свежего розмарина, и все это приправьте морской солью с черным перцем.

Очистите красный перец от семян и нарежьте его на кусочки шириной 3 см вдоль. Таким же образом нарежьте филе белой рыбы и ломтики цельнозернового хлеба. Все продукты пропитайте в приготовленном ранее маринаде.

Нанизайте рыбу, хлеб и перец на шампуры, обязательно оставляя между ними небольшое пространство.

Вокруг каждого шампура оберните копченый бекон, положите на противень с маринадом и запекайте 10 минут до золотистого цвета и готовности.

Ранее УНИАН писал о том, как приготовить осенний торт от Джейми Оливера.

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