Это быстрое и легкое в приготовлении блюдо, рассказал кулинар.

Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер поделился, как быстро и просто приготовить фантастические рыбные шашлыки, которые не только вкусные, но и будут весьма кстати в том случае, если вы хотите похудеть.

По его словам, данное блюдо "идеально подходит для того, чтобы вся семья получила удовольствие".

"Быстрое и легкое блюдо. Оно свежее и пикантное, и его можно легко приготовить в будний вечер, когда у вас мало времени", - добавил кулинар.

Это "суперпростое" рыбное блюдо готовится всего за 22 минуты, отметил Оливер.

Ингредиенты:

оливковое масло;

один зубчик чеснока;

лимон;

две веточки свежего розмарина;

один красный перец;

четыре филе белой рыбы;

два ломтика цельнозернового хлеба;

восемь ломтиков копченого бекона.

Способ приготовления:

Возьмите большой противень и смешайте в нем две столовые ложки оливкового масла, натертый зубчик чеснока, сок половины лимона, мелко нарезанные веточки свежего розмарина, и все это приправьте морской солью с черным перцем.

Очистите красный перец от семян и нарежьте его на кусочки шириной 3 см вдоль. Таким же образом нарежьте филе белой рыбы и ломтики цельнозернового хлеба. Все продукты пропитайте в приготовленном ранее маринаде.

Нанизайте рыбу, хлеб и перец на шампуры, обязательно оставляя между ними небольшое пространство.

Вокруг каждого шампура оберните копченый бекон, положите на противень с маринадом и запекайте 10 минут до золотистого цвета и готовности.

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