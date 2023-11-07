Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер поделился, как быстро и просто приготовить фантастические рыбные шашлыки, которые не только вкусные, но и будут весьма кстати в том случае, если вы хотите похудеть.
По его словам, данное блюдо "идеально подходит для того, чтобы вся семья получила удовольствие".
"Быстрое и легкое блюдо. Оно свежее и пикантное, и его можно легко приготовить в будний вечер, когда у вас мало времени", - добавил кулинар.
Это "суперпростое" рыбное блюдо готовится всего за 22 минуты, отметил Оливер.
Ингредиенты:
- оливковое масло;
- один зубчик чеснока;
- лимон;
- две веточки свежего розмарина;
- один красный перец;
- четыре филе белой рыбы;
- два ломтика цельнозернового хлеба;
- восемь ломтиков копченого бекона.
Способ приготовления:
Возьмите большой противень и смешайте в нем две столовые ложки оливкового масла, натертый зубчик чеснока, сок половины лимона, мелко нарезанные веточки свежего розмарина, и все это приправьте морской солью с черным перцем.
Очистите красный перец от семян и нарежьте его на кусочки шириной 3 см вдоль. Таким же образом нарежьте филе белой рыбы и ломтики цельнозернового хлеба. Все продукты пропитайте в приготовленном ранее маринаде.
Нанизайте рыбу, хлеб и перец на шампуры, обязательно оставляя между ними небольшое пространство.
Вокруг каждого шампура оберните копченый бекон, положите на противень с маринадом и запекайте 10 минут до золотистого цвета и готовности.
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