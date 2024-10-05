По словам эксперта, этот режим точно сделает вашу одежду чистой.

Во время стирки возникает вопрос, какой режим на стиральной машине нужно выставить для той или иной одежды. Известно, что современные стиральные машины имеют много режимов, среди которых "деликатная стирка", "ручная стирка" или "постоянный отжим". Однако эксперт по стирке Патрик Ричардсон рассказал на подкасте HuffPost, что для этого вам нужно только одна настройка, передает upworthy.

По его словам, нужно всегда выбирать "экспресс-цикл", ведь он является достаточно длинным, чтобы сделать вашу одежду чистой, однако и достаточно коротким, чтобы не нанести ей вреда.

Такой вывод он сделал в рамках исследования во время написания своей книги "Любовь к стирке". Результаты исследования показали, что даже самые грязные вещи можно постирать в режиме "экспресс", который также известен как "быстрая стирка" или "30-минутная стирка".

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Эксперт предупредил, что более длительные режимы стирки приводят к большему износу, а также требуют больше воды и электроэнергии, поэтому экспресс-стирка становится более рациональным выбором.

"Все эти циклы [в стиральной машине] существуют, потому что они существовали раньше. У нас не было таких технологий в ткани, машине, моющих средствах [которые есть сейчас], и мы нуждались в этих циклах. В 70-х годах вам нужен был цикл "объемного постельного белья" и "санитарный" цикл... это было законной вещью. Сейчас они уже не нужны, но очень многие люди хотят купить стиральную машину и говорят: "В маминой стиральной машине "самое белое белье". Если бы я мог построить стиральную машину, то она имела бы только одну кнопку - вы просто нажимаете на нее, и она подает теплую воду и "экспресс" цикл, и все", - объяснил Ричардсон.

Другие советы по стирке

Ранее стало известно, как сделать так, чтобы ваши полотенца стали мягкими после стирки. В частности эксперты посоветовали отказаться от кондиционеров для белья, которые она использует, а также предлагали добавлять кристаллы соды в воду для стирки.

В свою очередь эксперт назвал идеальную температуру для стирки постельного белья. Он советует стирать эти вещи при температуре 40 °C.

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